‘Sálvame’ | Dinio ataca a Carmen Alcayde: “Ha impedido que vaya a televisión”

El pasado jueves pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame en Telecinco. No solamente fuimos partícipes de la llamada en directo de Anabel Pantoja estallando contra el programa. Y es que, a su vez, pudimos presenciar uno de los momentos más incómodos que se recuerdan.

Carmen Alcayde fue protagonista, al enfrentarse a una de sus mayores pesadillas. Estamos hablando, cómo no, de Dinio García. El cubano no ha dudado un solo segundo en aprovechar la oportunidad para lanzar un mensaje de lo más contundente a la colaboradora de Sálvame. Algo que, como era de esperar, no ha dejado indiferente a nadie.

“Desde que conté mi verdad, Carmen no para de querer ponerme zancadillas. Como profesional tienes que re conocer que, cuando me hiciste la cámara oculta, patinaste”, aseguró Dinio. Lejos de que todo quede ahí, quiso ir más allá: “Durante 20 años has agachado la cabeza cuando me has visto. Te reto a que te sientes conmigo en un programa y dejas de hacerme zancadillas”.

Dinio García lanza un mensaje muy rotundo a Carmen Alcayde: «No para de querer ponerme zancadillas» 💣 #yoveosálvame https://t.co/vTpRhM7WGo — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 1, 2022

El cubano está absolutamente convencido de que Carmen Alcayde iba a declinar la propuesta “porque no le va a poder mirar a los ojos”. Y no estaba mal encaminado. La propia colaboradora de Sálvame, tras escuchar sus palabras, no tardó en responder en directo: “No me pienso sentar con él porque es una mentira”.

“Me ha caído la mundial por grabarle una vez con cámaras ocultas. No pienso contar jamás cómo le grabamos”, reconoció. Por si fuera poco, la tertuliana quiso aprovechar la ocasión para recordar que “no hubo nada” con Dinio. Eso sí, terminó dando a conocer nuevos detalles sobre aquella famosa noche.

“Pasó algo, pero no conmigo”, especificó Carmen Alcayde. Sea como sea, es un hecho que para ella está en el pasado, pero parece que el cubano sigue teniéndolo muy presente. A pesar de que él se mostró muy insistente a la hora de sentarse con Carmen en un plató, ella tiene claro que jamás lo hará.