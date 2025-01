Aterrizó en la parrilla televisiva española en enero del 2020 y, desde entonces, se ha consagrado como uno de los formatos televisivos más vistos de Mediaset España. La isla de las tentaciones ha sido todo un acierto para el grupo de comunicación, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Pues, parejas que quieren poner a prueba su relación deciden acudir a República Dominicana para comprobar si su amor es más fuerte que la mayor tentación. Una aventura televisiva que, en la mayoría de los casos, no acaba nada bien para los enamorados. Pues, todo lo que sucede en las villas es grabado por las cámaras y mostrado a sus parejas en las hogueras.

Si la pareja desea tener un cara a cara, deberán solicitar una hoguera de confrontación. Un encuentro que es presidido por Sandra Barneda y donde la pareja tiene la oportunidad de aclarar sus diferencias. Asimismo, estas populares hogueras se han convertido en uno de los momentos más esperados por la audiencia. Pues, las reacciones de las parejas ante lo que ha hecho su chico o chica, es digna de ser comentada en plataformas como X (anteriormente conocida como Twitter).

Sin embargo, recientemente, se ha revelado una pequeña curiosidad del formato. La hoguera que se muestra en pantalla presenta una peculiaridad que los fans desconocen: su tamaño. Pues, el universo televisivo es un arte donde, a veces, nada es lo que parece.

Por ello, @jlpoleo, un periodista y creador de contenido, ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde ha mostrado la verdad de la icónica hoguera de La isla de las tentaciones. El comunicador ha tenido la oportunidad de formar parte de esta edición del reality, por lo que ha podido grabar un detrás de cámaras.

«Este es el detrás de las cámaras de la hoguera de La Isla de las Tentaciones» desvela en la publicación. El vídeo se ha vuelto viral en las redes sociales rápidamente, y no es para menos. El joven muestra varios asientos de madera y un atril, en el cual se coloca la tablet para que los participantes puedan ver las famosas imágenes.

Pero, lo que verdaderamente ha llamado la atención de los internautas ha sido lo diferente que es la hoguera a plena luz del día. Pues, la distancia que hay entre Sandra Barneda y los concursantes es mínima. Por el contrario, en cámara parece que la zona es mucho más grande y amplia.

Ante ello, y como no podía ser de otra manera, los fans no han dudado en inundar la publicación con miles de comentarios al respecto. «¿Pero no hay enchufes?», «¿Y el cangrejo?» o «Yo pensé que era aún más pequeño», son algunos de los comentarios que se pueden leer.