Ruth, sancionada por el equipo de ‘La isla de las tentaciones 7’ tras saltarse las normas

No es ningún secreto que Ruth no lo está pasando para nada bien en La isla de las tentaciones 7. A pesar de que Niko está respetándola en todo momento, la joven está absolutamente convencida de que ha sobrepasado todos los límites. Es más, se sintió profundamente decepcionada al escuchar a su pareja decir que estaba planteándose marcharse solo del reality, algo que ella ya había repetido anteriormente, en varias ocasiones.

Niko estaba tremendamente preocupado por cómo Ruth estaba interpretando las imágenes, puesto que él no había hecho absolutamente nada durante su estancia en La isla de las tentaciones 7. Por ese mismo motivo, el programa le brindó la oportunidad de tener un cara a cara con ella. Era un encuentro de 3 minutos en el que solamente podían gesticular, pero no hablar.

Aunque lo intentaron, no lo lograron. Él le dijo que no había hecho nada, y ella que estaba dispuesta a irse sola del reality. Sin duda, un momento de lo más tenso que fue fructífero para Niko pero desastroso según Ruth. La joven llegó a una nueva hoguera de La isla de las tentaciones 7 con algo de miedo pero, sobre todo, con ganas de ver si su pareja había cambiado de actitud tras ese cara a cara, separados por un espejo.

«Es verdad que me dijo muchas veces que me amaba pero notaba un rencor dentro y un despecho ahí guardado hacia mí. Lo que más me ha decepcionado es su actitud, ha sacado un Niko que desconocía», confesó Ruth a Sandra Barneda en la hoguera. Además, añadió: «Creo que ha captado el mensaje pero, si no es así, vengo preparada para ver cosas que no me van a gustar».

Acto seguido, la presentadora de La isla de las tentaciones 7 informó a Ruth que no iba a ver imágenes de Niko en esta hoguera. Y todo porque había sido penalizada tras haberse saltado las normas establecidas en ese encuentro con su pareja. Al fin y al cabo, tenían terminantemente prohibido hablar, y lo hicieron.

Ruth, protagonista de varios desencuentros en La isla de las tentaciones 7

En el programa emitido el pasado miércoles 21 de febrero, fuimos testigos de cómo Ruth tuvo varios desencuentros en Villa Montaña. Un claro ejemplo lo encontramos en una de las fiestas, ya que Zanetti se enfadó porque la joven le estaba evitando en todo momento. El distanciamiento era más que evidente. Ella no tardó con Miguel para criticar la actitud de su compañero de Villa: «Zanetti está enfadado, que si lo estoy ignorando. Y le dije, no te estés trabando, porque lo último que necesito es esto».

Poco después Julen se unió a la conversación y Ruth le confesó lo que estaban hablando: «Le estaba contando a Miguel que me toca los huevos Zaneti, porque se enfada por la put* cara». El tentador de Mariona no tardó en salir en defensa de su compañero de Villa: «Es normal, qué quieres que te diga».

Acto seguido, Julen fue más allá: «A mí me estás diciendo en todo momento que soy tu tentación y luego pasas de mí como de la mierda…», a lo que Ruth respondió: «Yo a él no le he dicho en ningún momento que es una tentación». El tentador fue contundente: «Que he estado yo delante. Que he estado yo delante, tía». Y añadió: «¿Qué pasa? que luego te has dado cuenta de que no, porque no es así, porque no te llena. ¿Verdad o mentira? Pues lo dices».

Julen pidió a la joven que entendiera a Zanetti: «Pero no te piques, a él entiéndele». La joven volvió a responder: «Pero a mí no me entiende». Un comentario que hizo que el tentador estallase, dejándole las cosas muy claras: «¿Qué no te entiendo yo a ti? Cómo que no te entiendo, ¿estás tonta o qué? Que a ti no te apetece, que ni es tentación este (Miguel) ni es tentación ninguno. Con este conectas un poco más porque te puedes desahogar y ya está».

Por si fuera poco, Ruth también tuvo un enfrentamiento con Marieta, una de sus compañeras de La isla de las tentaciones 7. En una conversación en la que la canaria aseguraba que iba a llevar a Miguel a las islas, «le guste a Niko o no», su compañera le dijo que, entonces, él tendría el derecho de hacer lo mismo con su tentadora. Ruth reconoció que no le importaría.

Esa respuesta hizo que Marieta dejara claro que eso es absolutamente imposible: «Una cosa son las palabras, y otra los hechos». Ruth tuvo un enfrentamiento con ella por la diferencia de opiniones, lo que provocó que Marieta se fuera con Sergio y María, alegando que estaba siendo «prepotente». Ruth, que seguía hablando con Miguel, aseguró lo siguiente: «Aquí estoy en madurez por encima de todos».