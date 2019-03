Rosalía ha recibido unas bellas palabras de una artista de leyenda

La cantante Rosalía es una de las artistas del momento y todo un fenómeno en expansión. Tanto que ya han sido muchos los artistas internacionales que han reconocido el talento de la intérprete de ‘Pienso en tu mirá’.

Esta vez, quien ha caído rendida al magnetismo de su música no es más ni menos que Madonna.

Los rumores sobre que Madonna podría estar interesada en Rosalía surgieron hace ya unas semanas cuando la reina del pop siguió a Rosalía en Instagram. Y es que Madonna, quien únicamente sigue a 200 personas, solo hace follow o bien a gente con la que ha hecho colaboraciones importantes en su pasado, como Britney Spears, o bien a jóvenes promesas con las que estaría interesada en trabajar en el futuro.

Y esta vez, con motivo del día de la Mujer el pasado 8 de marzo, Madonna quiso aportar su granito de arena a la lucha por la igualdad y difundió una lista en Spotify con temas de diferentes estilos interpretados por sus artistas femeninas favoritas del momento, entre ellas, Rosalía.

“Oh Dios mío. Muchas gracias Madonna”, escribió Rosalía en un tweet junto con varios corazones y la imagen de la lista de Spotify de Madonna.

Con la canción ‘De aquí no sales’, Rosalía ocupaba el tercer puesto de esa lista en la que también aparecían otras artistas como Sevdaliza y Christine and the Queen.

De todas formas, Madonna no es la única cantante que ha mostrado interés por Rosalía. El cantante de Coldplay, Chris Martin, es otro de los rostros conocidos del panorama musical que parece haber caído rendido ante el talento de la catalana, pues a principios de este año hizo unas recomendaciones donde la canción ‘Malamente‘ aparecía en tercera posición.