Rosalía propone una serie de disfraces “motomami” para Halloween

Se acerca la noche más terrorífica del año y Rosalía lo sabe. Por ello, la cantante catalana, como buena seguidora de los disfraces, ha acudido a sus redes sociales para compartir con sus seguidores algunas ideas que podrían venirles bien si quieren pasar este Halloween como toda una Motomami, haciendo alusión a la temática llevada a cabo en su último proyecto discográfico.

A través de su cuenta secundaria de Instagram, @holamotomami, la artista ha publicado cuatro looks para pasarlo de miedo la noche de este 31 de octubre. Todo ello junto a una serie de ítems para completar el outfit según el gusto y el bolsillo de cada uno. Y es que, Rosalía ha acudido a webs de compra low cost para que nadie se quede sin celebrar Halloween este 2022.

Uno de los outfits más clásicos de la intérprete de La fama durante su era Motomami se basa en un vestido blanco corto y de manga larga, botas altas negras y, por supuesto, de su icónico casco. Una serie de accesorios que ha ido compartiendo en diversas publicaciones por separado, para que sus fans no se pierdan.

Otra de sus recomendaciones ha sido el look inspirado en su videoclip Saoko, para el que será necesario dos piezas. Y es que, con tener un top, una braguita, guantes moteros, botas negras, casco y una buena peluca oscura, el disfraz está más que listo. Pero, estos dos no han sido los únicos que ha recomendado la artista.

La era Motomami ha llegado cargada de outfits, por lo que si los dos anteriores no resultan del agrado de todos, también pueden apostar por disfrazarse igual que hizo ella en el videoclip de Candy. Eso sí, para los motopapis también hay recomendación. Pues, este año no hay excusa para no pasarlo bien y en honor a uno de los discos más sonados del año, el de Rosalía.

