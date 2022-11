Rosalía: ‘Motomami’, entre los 10 mejores discos del año por la revista TIME

El 2022 quedará para siempre grabado en la memoria de Rosalía. La artista catalana no ha dejado de cosechar logros durante los últimos 12 meses, y tras alzarse con cuatro premios Latin Grammy, la revista TIME ha incluido Motomami entre los 10 mejores discos del año.

La prestigiosa revista estadounidense ha realizado un repaso de los discos lanzados en los últimos meses y el pasado domingo publicó la lista con los 10 mejores discos del año. Entre ellos se encuentran Rosalía y su nuevo disco, un proyecto que no deja de darle alegrías.

En el ranking, la revista TIME cita El Mal Querer de Rosalía. publicado en el año 2018, como «obra maestra», para darle más valor a Motomami. «(El mal querer) es tan intencional y poderoso que es difícil imaginar superándolo. Pero este año, ha dado un paso más allá, llevando su capacidad creativa a su límite absoluto para hacer MOTOMAMI», señalan.

.@TIME ranks @ROSALIA’s “MOTOMAMI” as the 10th best album of 2022. pic.twitter.com/5Mxb5FubqB

— Rosalía Charts (@rosaliachart) November 20, 2022