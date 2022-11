Rosalía se alza con cuatro premios Latin Grammy

La pasada noche del jueves 17 de noviembre se celebró en Las Vegas la edición número 23 de los Grammy Latinos, los premios más importantes de la música latina en Estados Unidos. Rosalía fue una de las protagonistas indiscutibles de la gala.

Su disco Motomami llegaba con cuatro nominaciones a este importante evento que celebra la música en español fuera de sus fronteras. Entre estas nominaciones, se encontraba la de mayor reconocimiento: álbum del año.

Finalmente, la catalana consiguió alzarse como vencedora de las cuatro categorías. Con el premio de álbum del año bajo el brazo, Rosalía hacia historia al convertirse en la primera mujer artista que logra dos veces el máximo reconocimiento en los Grammys Latinos. La primera vez que ganó este premio fue en 2019 con El mal querer. Los otros tres gramófonos que recogió la artista corresponden a las categorías de mejor disco de música alternativa, mejor ingeniería de grabación y mejor diseño de empaque.

Vestida de oro encima del escenario, Rosalía pronunció este discurso de agradecimiento: “Es el disco que más me he tenido que pelear para hacer, que más me ha costado hacer, pero tiré para adelante y es el que más alegrías me ha dado”. También quiso dar las gracias por el apoyo que recibe su música “aunque siempre esté cambiando”. La catalana además realizó una actuación en la que interpretó algunos de sus éxitos como Hentai, La Fama o Despechá.

Otros españoles que se alzaron con un premio fueron Las Migas, un cuarteto catalano-andaluz que se llevó el premio a mejor disco del año de flamenco por su álbum Libres. También C. Tangana junto con Jorge Drexler consiguieron los premios de mejor grabación y canción del año por Tocarte, su colaboración.

Aunque Drexler fue el gran vencedor con siete premios, no hay que omitir el éxito de Bad Bunny. El puertorriqueño se hizo con cinco gramófonos de un total de diez a los que estaba nominado por su disco Un Verano Sin Ti, un trabajo con el que ha cosechado un éxito sin precedentes.