Rosalía confirmó a sus seguidores que esta semana habría nueva canción y así ha sido, con un look totalmente nuevo ha estrenado el videoclip de ‘Chicken Teriyaki’, el nuevo adelanto de ‘Motomami’ tras ‘Saoko’. La cantante ha innovado con un estilo distinto a los anteriores, escogiendo de esta forma unos sonidos latinos con un rap fuera de tiempo.

En este segundo adelanto, la catalana apuesta por una mezcla entre una base de reggaetón con toques experimentales para crear algo que nunca había hecho. Y es que, nada de lo anterior de la artista es similar a este nuevo sencillo. Lo que sí comparte con ‘Saoko’ es el movimiento, la innovación y un ritmo más imperioso que toma más lugar ahora en ‘Chicken Teriyaki’, haciendo que la canción sea una fiesta por todo lo alto.

La de Sant Cugat del Vallès no ha querido lucir su voz en esta ocasión, sino la coreografía en la que rinde homenaje al baile urbano y a la danza contemporánea con una estética asiática en la que últimamente se apoya a través de movimientos particulares. En tan solo dos minutos consigue expresar su nueva vida en Estados Unidos con mensajes rápidos que evocan sus momentos más felices. Puede ser que ‘Motomami’ nos exprese a través de mensajes cortos cómo está siendo su nueva vida en el continente americano.

Lo que sí tenemos claro es que Rosalía es tan impredecible que no sabemos qué podemos esperar del resto de canciones que compondrán el disco. No hay ningún género establecido, ni siquiera en las canciones, ya que podemos ver cómo en la escena de la moto traspasando el cristal hace alusión a la ruptura de esquemas que podría estar siguiendo. Hasta el 18 marzo tendremos que esperar para descubrir cómo serán el resto de las canciones, pero sin duda no dejarán de sorprender a todo el que lo escuche.