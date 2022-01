El 2022 será un gran año para Rosalía, y sus fans lo saben. Y es que, cada vez falta menos para poder escuchar el tercer proyecto discográfico de la artista catalana, ‘Motomami’. Un nuevo trabajo en el que la intérprete de ‘Con Altura’ ha estado trabajado duramente durante los últimos años y con el que promete no decepcionar a nadie.

Una nueva era musical que presentó de forma oficial hace unos meses con el tema ‘LA FAMA’, donde revolucionó al mundo al colaborar con el mismísimo The Weeknd, quien se atrevió a cantar por primera vez un sencillo entero en español. Desde entonces, no hemos podido escuchar ningún adelanto más por completo, pero Rosalía sí ha compartido partes de las canciones de ‘Saoko’ y de la polémica ‘Hentai’.

Rosalía previews new song “Bulerías” from her upcoming album ‘MOTOMAMI.’ https://t.co/jpOKY3FhBF

— Pop Base (@PopBase) January 26, 2022