Rosalía saca a la luz ‘Saoko’, su nuevo proyecto incluido en el álbum ‘Motomami’. La artista catalana a través de su cuenta de Tik Tok, ha adelantado cómo será una de las canciones de su próximo disco.

Rosalía ha dado una sorpresa que nadie hubiera esperado y es que la cantante ha compartido mediante un Tik Tok con Rauw Alejandro un adelanto de su nuevo proyecto musical. Próximamente saldrá el tercer álbum de la artista catalana, ‘Motomami’. En tan solo treinta segundos de vídeo, se escucha como la canción bebe de las influencias de la música urbana con toques de flamenco, como en ‘El Mal Querer’.

Durante las últimas semanas, Rosalía ya ha hecho más de un guiño respecto al nuevo disco a través de Instagram. Hace un mes, la artista anunció el álbum ‘Motomami’ y publicó el single ‘La Fama’, una bachata junto a The Weeknd. La cuenta secreta de la cantante ha dado a conocer la lista de canciones que tendrá su nuevo trabajo. La catalana ha confesado que el disco está casi finalizado: «Lo estoy terminando. OMG. Está pasando», escribía la intérprete.

Además, la cuenta de Rosalía también alberga diferentes imágenes del rodaje de algunos videoclips. En la publicación, la artista se muestra en un bosque junto a perro de color blanco. «Hoy he corrido con Chip x el campo y he probado los smores x 1a vez en mi vida y ha sido el rodaje más bonito en el q he estado nunca», escribía la cantante en la fotografía.

En otra publicación, la artista aparece bajándose de una moto con un casco que tiene unas orejas. El nombre del disco hace referencia a este vehículo, el cual podría aparecer en varios vídeos. Rosalía comunicaba en esta imagen que: «yo soy muy mía yo me transformo una mariposa yo me transformo».