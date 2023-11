Rosa Peral lanza un mensaje desesperado desde la cárcel: «No creo que salga viva»

Rosa Peral vuelve a estar de actualidad de nuevo tras el estreno de la serie El cuerpo en llamas y la entrevista en Las cintas de Rosa Peral. La ex Guardia Urbana, condenada a 25 años de prisión por el asesinato de Pedro Rodríguez, ha dado una nuevas declaraciones que han hecho saltar todas las alarmas.

Parecía que desde el año 2020 su caso había pasado a un segundo plano, pero Netflix ha logrado que vuelva a generar interés mediático en 2023. La presencia de su padre en diferentes programas y su aparición en la plataforma de streaming ha causado revuelto, tanto que incluso la reclusa fue castigada con un mes sin recibir visitan en prisión, excepto de sus familiares más cercanos.

Ella sigue manteniendo su inocencia en cada una de sus intervenciones, siendo la última gracias al periodista Carlos Quílez, que ha publicado un nuevo libro en el que recuerda sus experiencias con algunos de los casos y criminales con los que ha tenido relación en su carrera. Condenados relatos: Más mala vida es su título.

Dentro de este libro se encuentran unas sorprendentes palabras de Peral que ha recogido el programa Y ahora Sonsoles. «Mi nombre es Rosa Peral. Muchos me conoceréis por la cantidad de barbaridades que se han llegado a decir sobre mi persona, aunque en realidad no me conocéis… La mayoría ha dado por hecho lo que la prensa y las partes interesadas en culparme han dicho, pero no es, ni mucho menos, todo cierto», ha comenzado.

«Antes de continuar con mi escrito quiero dejar clara una cosa: ¡Soy Inocente!», protesta la condenada por la muerte del que fuera su pareja. En estas palabras vuelve a culpar de todo a Albert López, su amante, y al que el juez encontró también culpable como colaborador del asesinato.

Rosa Peral ha roto su silencio desde la cárcel. #LasCintasDeRosaPeral pic.twitter.com/3l4c4o2dKl — Netflix España (@NetflixES) September 12, 2023

«Inocente de urdir ningún plan con el impresentable del asesino de mi pareja, Inocente de colaborar en esa atrocidad. Inocente, incluso, de desearle tal cosa, ni siquiera a mi peor enemigo, mucho menos a Pedro, el hombre que apostó por mí, al igual que yo por él, aunque su familia se opusiera», asegura.

Pero ahí no acaban las protestas de Rosa Peral, ya que también advierte de que su tiempo en la cárcel la está llevando al límite: «Estoy harta de esta situación e, insisto no soy ninguna asesina. Albert saldrá antes y yo, mientras, seguiré envejeciendo sola en prisión. Le ha salido bien la jugada».

Sus últimas palabra han hecho saltar todas las alarmas sobre el mal momento que está pasando dentro de prisión: «Todo lo que ha pasado no me hace pensar en nada positivo. De hecho, no creo que salga viva de prisión. Solo quiero dormir. Ni me ducho, ni me cambio de ropa. Vivo sin esperanza, esperando la muerte».