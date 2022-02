Rocío Flores volvió a hablar y esta vez lo hizo en el ‘El programa de Ana Rosa’, donde ejerce como colaboradora. Allí dejó en un puesto incómodo a Rosa Benito, quien después la contestaría sin hacer mucho hincapié en ‘Ya son las 8’. Solo ha hablado de las palabras de su sobrina sobre la relación de Antonio David Flores y Marta Riesco, ya que aseguró no saber nada de la ruptura de su padre.

La exmujer de Amador Mohedano no se creyó estas palabras: «Lo más coherente es preguntar a tu padre si estás con Marta, pero…». No obstante, quien quiso participar en la conversación fue Alexia Rivas, sembrando así tensión en el plató de Mediaset: «Rocío Flores se habrá arreglado el pecho, pero tiene una soberbia encima… Ella no quiere contestar a nada, pero está sentada para hablar de su familia y pertenece a uno de los clanes más importantes», sentenció la periodista.

Tras esto, inmediatamente, Rocío Flores llamó en directo pero no al programa, sino al móvil de su tía. Esta mostró una actitud cariñosa con ella y permaneció en silencio mientras que recibía el mensaje. Al colgar, la tertuliana de Telecinco explicó que la hija de Rocío Carrasco quería responder a Rivas: «Me ha dicho que ella el contrato que tiene es para hablar del reality, que es una colaboradora y que si habla de lo que ella está viviendo en porque quiere», expresó Benito.

Fue en este momento cuando la concursante de ‘Supervivientes 2021’ entró en cólera: «Rocío está sentada ahí por ser la hija de Rocío Carrasco y nieta de la Jurado». La cuñada de Rocío Jurado se enfrentó a ella y le dijo: «Todos estamos aquí por algo, ¡yo llevo aquí 16 años!». Sin embargo, Alexia tenía más que decir y no se quedó callada: «Yo no, yo acabo de llegar. Pero yo sé por lo que estoy aquí, fue por lo que pasó con Merlos. Yo acabo de llegar, pero no soy hipócrita. Podéis pintarlo o maquillarlo, pero la actitud de Rocío Flores es otra». Tras estas palabras de la periodista, habrá que esperar para ver si se encuentran ambas en un plató de televisión para enfrentarse cara a cara.