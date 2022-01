Antonio David Flores y Marta Riesco llevan varios días siendo protagonistas de la prensa del corazón tras la exclusiva de la revista ‘Lecturas’. Este medio de comunicación confirmó su relación pero, además, también aseguró que ya estaban viviendo juntos. Rocío Flores, inevitablemente, se ha convertido en una de más involucradas en esta historia.

La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ está viviendo unos días un tanto complicados a nivel personal. De hecho, durante su primera intervención en el programa tras confirmarse la noticia, la hija de Antonio David Flores aseguraba que “notaba cosas raras, pero que cada uno haga con su vida lo que quiera”.

El pasado lunes 17 de enero, Rocío Flores regresaba al plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para ejercer su papel de colaboradora. Una vez más, y de manera tajante, ha dejado claro que no quiere que se le involucre en este asunto pero, sobre todo, que no quiere tener ningún tipo de relación con la actual pareja de su padre.

“No quiero tener una conversación con Marta Riesco”, reconoció la hija de Rocío Carrasco a sus compañeros de ‘El programa de Ana Rosa’. Por lo tanto, parece que la joven está siguiendo los pasos de Isa Pantoja. Recordemos que hace tan solo unos días, la hija de la tonadillera reconoció que había marcado ciertas distancias con la reportara por una cuestión muy concreta: “Me generaba desconfianza”.

Lo cierto es que, después de todo lo que está sucediendo, Rocío Flores ha dejado claro que lo único que le importa es que su círculo más cercano esté bien, sobre todo sus hermanos. “Lo único que quiero es que todos sean felices y que hagan las cosas de la mejor manera posible”, comenzó diciendo.

“Creo que ella respetará mis tiempos y yo respetaré otras cosas. No quiero hablar ahora con ella, no me veo capacitada, no tengo ganas. No quiero saber nada”, reconoció Rocío Flores. Debemos tener en cuenta que Marta Riesco, en directo y frente a la joven, dejó claro que no se sentía “responsable” de lo que estaba ocurriendo: “El corazón manda y estoy enamorada”. ¿Lograrán acercar posturas, después de todo?