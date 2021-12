El pasado viernes, Rocío Flores se mostró verdaderamente dolida en ‘El programa de Ana Rosa’ tras las palabras que le había dedicado Rosa Benito no solamente a ella, sino también a Antonio David Flores. A pesar de todo, sí que quiso tender puentes para tener un acercamiento. Un hecho que parece que su tía ha rechazado.

La ex concursante de ‘Supervivientes 2020’ se dirigió a Rosa Benito en el programa en el que colabora: “Formo parte de tu familia y me gustaría que, si en algún momento lo consideras oportuno y decides reflexionar, aquí estoy para cuando quieras”. Debemos recordar que la exmujer de Amador Mohedano hizo una comparativa entre la separación de Olga Moreno con el divorcio con Rocío Carrasco.

Rocío Flores sorprendió con este reproche: “Probablemente si la hubiese llamado, con lo mal que me lo tomé, no hubiésemos arreglado nada. Y como ella tampoco ha tenido la lucidez de llamarme estos días…” Es por eso que el pasado lunes, en el programa ‘Ya son las ocho’, Rosa Benito se ha mostrado de lo más contundente con Rocío Flores.

Se viene brote de Rocío Flores contra Rosa Benito. Rosa ha contestado a Rocío: “Debería haberme llamado ella a mí. Me molestó la forma en la que habló de mí” pic.twitter.com/8SMuGQrRyv — Señor del antifaz🔻🏳️🌈 (@MenervaPiquero) December 6, 2021

Entre otras cuestiones, le hizo saber lo que a ella le sentó mal: “No me voy a calentar. Yo no la llamé, creo que ella me tenía que haber llamado a mí”. Lejos de que todo quede ahí, fue más allá: “Aunque hubiéramos discutido o no, se hubieran aclarado las cosas. A mí me sentó mal lo que dijo, vine aquí y me pasó lo que me pasó, que cuando me caliento soy un volcán”.

Por ese mismo motivo, la colaboradora de ‘Ya son las ocho’ aseguró que “a mí también me molestó la forma en la que habló de mí”. Por si fuera poco, no dudó en echar en cara lo siguiente a Rocío Flores: “Creo que hay algunas personas de la familia que sí descuelgan el teléfono y te llaman, te mandan un WhatsApp”, refiriéndose en la llamada que todavía no se ha producido entre la joven y Rocío Carrasco.

Para sentenciar, Rosa Benito quiso incidir en algo más: “Ella sabe que yo a ella la he llamado muchas veces. ¿Pero en este momento? Merecía esa llamada. No es lo mismo que sea mi nieto de 13 años. Yo llamo cuando toca, pero ella tiene 25 años”. Lo cierto es que tanto Rosa como Rocío tienen una conversación pendiente para tratar de poner solución a esta situación.