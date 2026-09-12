La reflexión de Roro (24 años) sobre las críticas: «La gente ignorante es la más feliz»

Pocas creadoras de contenido españolas han generado un debate tan encendido como RoRo Bueno. Sus vídeos, en los que cocina elaboradas recetas para su novio Pablo bajo frases como «hoy a Pablo le apetecía…» o «Pablo me ha pedido…», la convirtieron en el rostro más visible de Instagram y TikTok. Lo que para millones de personas era una joven buscando su hueco en el competido mundo de internet a base de recetas de cocina -un nicho muy jugoso del negocio-, para otros muchos tenía un significado muy diferente. Quien quiso darle más vueltas al fenómeno RoRo quiso ver en ella a la máxima exponente del fenómeno tradwife (abreviatura de traditional wife, que en español quiere decir esposa tradicional), un movimiento que reivindica el regreso de la mujer al hogar y a los roles de género más clásicos: cocinar, cuidar la casa y atender a la pareja.

Aquellos vídeos, que llegaron a acumular decenas de millones de reproducciones, le valieron tanto una legión de admiradores como una oleada constante de críticas, especialmente desde sectores feministas que consideran su contenido un retroceso en la igualdad de género y una normalización de la sumisión femenina. RoRo siempre ha defendido que su imagen en redes es, en parte, un personaje, y que cocinar para su pareja es simplemente algo que disfruta, no una obligación. Pese a sus explicaciones, el aluvión de comentarios negativos nunca ha dejado de acompañarla, algo sobre lo que ha reflexionado abiertamente.

«Me consideré la becaria de los creadores de contenido»

RoRo ha reconocido lo dura que fue esa primera etapa de exposición pública y se lo contó a Pablo Motos en su visita en 2026 a El Hormiguero: «Al principio lo llevé bastante mal porque yo era nueva. Yo me consideré durante el primer año la becaria de los creadores de contenido».

Sobre el origen de aquellas críticas, explicó: «Empecé a subir vídeos y empecé a sufrir muchísimo hate y yo no sabía cómo llevarlo. Ahora, con el tiempo, ya sé que no puedo hacer nada». De esta manera dejaba claro que ya ha entendido que no podrá gustar a todo el mundo.

Preguntada por cuál es su técnica para sobrellevar mejor las críticas y los comentarios, la influencer fue muy clara: «Al principio lo leía todo. Cada vez voy leyendo menos y la verdad es que sí que ayuda. Al final, la gente ignorante es la más feliz, entonces yo prefiero no saber nada».

«La gente que critica tiene mucho tiempo libre»

Sobre quienes se dedican a criticar en redes sociales, RoRo tiene una teoría muy definida: «Siempre he pensado que es gente que tiene mucho tiempo libre, porque yo si tengo algo que hacer no estoy criticando».

Pablo Motos, en la misma sintonía: «Las palizas en internet están muy repartidas»

Sus palabras coincidieron con una reflexión similar de Pablo Motos y sus hormigas, que reconocían en ese mismo momento que el propio presentador valenciano no lee nada, por eso prefiere no ver titulares ni comentarios en sus redes sociales. Motos se toma la situación con mucha filosofía y asegura que «las palizas en internet están muy repartidas. Hoy me toca a mí y mañana le toca a otro y al final eso es una vulgaridad».