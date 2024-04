En La Resistencia nadie se libra de las preguntas clásicas más comprometidas de la televisión. Pero es que muchas veces las respuestas de los invitados dejan al público con la boca abierta, pero en muy pocas ocasiones ha sido el presentador quien se ha quedado de lo más sorprendido. Y es que Rojuu, el invitado de anoche en el programa de Movistar Plus+, fue el protagonista de un momento un tanto incómodo en plató a la hora de responder una de las preguntas.

Y como es costumbre, David Broncano le preguntó al cantante la típica pregunta de cuántas relaciones sexuales había mantenido en el último mes, a lo que él respondió bromeando: «Gracioso, porque el mes acabó ayer». Sin embargo, el presentador aclaró que se trataba de los últimos 30 días. «Una, creo. Con mi ex», confesó el artista. El presentador se quedó sorprendido pero no dudó en intentar que le contara un poco más sobre esa anécdota: «¿Pero durante la relación en sí o típico reencuentro?», le preguntó.

Consejo para futuros invitados: No os metáis en jardines así en las Preguntas Clásicas#LaResistencia @rojuuaka pic.twitter.com/PrDC4duhwv — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 1, 2024

El invitado, arrepentido de haber dado demasiada información, intentó esquivar el asunto, pero el presentador le rechistó: «¿No querías Telecinco? Pues toma Telecinco». El cantante se mostraba nervioso intentando pasar el mal trago abrazado a un peluche con la cara de Broncano, algo que el cómico quiso señalar: «Me gusta que mientras hablas de tu ex, me abraces a mí». La situación se volvía cada vez más incómoda a medida que indagaban en el tema. El presentador, al darse cuenta de la incomodidad del artista, quiso destacar que «Has sacado tú el tema, sino yo no habría insistido».

Pero Rojuu decidió quedarse en silencio para evitar dar respuestas de más, ya que parece que había metido la pata. De hecho, la propia cuenta de X (antes Twitter) del programa ha querido lanzar un consejo a sus futuros invitados para evitar momentos así: «Consejo para futuros invitados: No os metáis en jardines así en las Preguntas Clásicas». Y es que a demás hasta los invitados se quedaron en silencio durante este momento.

Antes de que sucediera este momento incómodo en mitad del programa, Broncano le preguntó la otra cuestión: su dinero en el banco. Quiso aclarar que no se refería a cuánto dinero gana el cantante, sino lo que tiene acumulado. El artista no tardó en darle una respuesta clara y concisa: «120.000 euros», respondió.

Pero estas no fueron las únicas preguntas comprometidas que el presentador le hizo a Rojuu, ya que también quiso saber cuánto tiempo al día usaba su móvil, algo que, antes de cogerlo para mirar su tiempo de uso, quiso aclarar que lo utilizaba mucho: «Unas 8 o 9 horas al día», estimó. Y es que dio en el clavo. Cuando Broncano consultó en el teléfono del cantante su tiempo de uso le enseñó a los espectadores que el móvil marcaba una media diaria de 9 horas y 12 minutos de uso del móvil.