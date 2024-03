Ser el expulsado definitivo de Supervivientes 2024 supone un sabor agridulce para todo participante, algo que Rocío Madrid sabe muy bien. Por un lado, el tener que abandonar la experiencia de Honduras para siempre suele dejar a los concursantes con mal cuerpo, pues todos ansían llegar a la gran final.

Pero, por otro lado, el primer pensamiento que tienen tras ello es que, ahora sí, podrán comer todo lo que quieran y ver a sus seres queridos. Tras dejar las Cayos Cochinos los concursantes se someten a su primer baño con agua dulce, sus primera comida con una ración más que contundente, dormir en una cama y, especialmente, verse en un espejo.

¡El cambio físico de Rocío Madrid tras dos semanas en Honduras! 😱 ¿Qué os parece? 👀 No olvidéis que tenemos una cita, esta noche a las 22:50h, con @carlos_sobera en @telecincoes📺https://t.co/IXxXsnePug pic.twitter.com/wUT0ZM5zZ2 — Supervivientes (@Supervivientes) March 26, 2024

Rocío Madrid se ha convertido en la primera expulsada oficial de la edición. Debido a ello, ha tenido que enfrentarse a esta serie de cambios tras dar por concluido su concurso. Una imágenes que han sido visualizadas en la tercera gala de Supervivientes: Tierra de Nadie de forma exclusiva.

La participante, al igual que el resto de sus compañeros, no lleva ni tres semanas de concurso. Pero, este tiempo ha sido más que suficiente para comprobar que su físico ha sufrido un cambio más que perceptible. Eso sí, antes de verse en el espejo, la actriz ha confesado cuál era su mayor temor de ese momento.

«Es la primera vez que me voy a ver en un espejo desde que entré aquí a esta aventura, a ver cómo me veo, espero que las pieles estén en su sitio, que no esté todo muy caído. ¡Venga Vamos!», comenzaba diciendo. «Siguen estando más o menos igual», comentó. Eso sí, cuando vio el resto de su cuerpo, su reacción fue completamente diferente.

Rocío Madrid en Supervivientes 2024: «Lo que viene siendo guapa no me veo»

«Uy, qué canija. Qué susto, ¿pero cómo es posible en dos semanas? Me he quedado sin culo», exclamó sorprendida. Asimismo, la ex superviviente ha hecho mención al cambio que ha sufrido también su pelo. Su melena corta y rizada es su principal seña de identidad, por lo que siempre intenta mantenerla lo más cuidada posible.

Una serie de cuidados que, por obvias razones, no ha podido llevar a cabo durante su paso por el reality de Mediaset España. «Pero si parezco un perro de agua. Lo que viene siendo guapa no me veo», comentó. Los kilos perdidos por Rocío Madrid no han sido desvelados, pero la actriz ha dejado claro que se encuentra muy satisfecha con su cuerpo actual.

«Es cierto que me he quedado lo suficientemente delgada como para ahora tirarme en plancha a por espetos en Málaga, así que estupendo todo. A comer», comentó con humor. El final de una aventura para Rocío Madrid que ha concluido con bastantes polémicas.