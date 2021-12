La relación entre Rocío Flores y Rosa Benito no está pasando por el mejor de sus momentos. ¡Ni muchísimo menos! Lejos de tratar de solucionarlo fuera de los platós de televisión, las dos continúan respondiéndose a través de los programas en los que colaboran. El pasado martes, la hija de Rocío Carrasco ha estallado contra su tía en ‘El programa de Ana Rosa’.

Entre otras tantas cuestiones, Rocío Flores ha reconocido que si “hubiese actuado mal hubiese sido la primera en levantar el teléfono porque lo he hecho con todo el mundo a lo largo de mi vida”. De un momento a otro, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ dejó claro que “nunca se me caen los anillos por pedir disculpas cuando me equivoco”.

A pesar de todo, la hija de Antonio David Flores ha asegurado, en cuanto a las declaraciones de Rosa Benito contra ella, que las interpreta como que ha pagado “el pato”. ¿La razón? “Estaba enfadada con Lequio y lo pagué yo”, aseguró la joven. Por si fuera poco, ha dejado claro que “el cariño y el respeto lo he tenido siempre”.

Rocío Flores no se muerde la lengua tras ver las últimas declaraciones de Rosa Benito: «Voy a decir lo que pienso porque sino no sería yo» #AR7D https://t.co/m4m2RP4SBg — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) December 7, 2021

Ahora bien, ¿cuál es la verdadera razón por la que ha decidido no ponerse en contacto con su tía? Después de diversos rumores, insinuaciones y preguntas al respecto, Rocío Flores se ha mostrado contundente: “Porque si no, no soy yo”. Al ver que había generado más dudas al respecto con esa respuesta, la joven quiso ir mucho más allá.

“Me pareció muy mal que se quejara de que Lequio usase a su hija para hacerle daño y luego ella cogiese y utilizase a mi madre para hacerme daño a mí”, afirmó. De esta manera, reconoce que las palabras de Rosa Benito le sentaron muy mal, “y me dolió tanto que no voy a levantar el teléfono”.

Para tratar de zanjar el asunto, Rocío Flores dejó claro que si no llama a su tía “no es por orgullo, sino porque me pareció fuera de lugar”. Lo cierto es que las aguas están lejos de calmarse, al menos por el momento. Las dos tienen puntos de vista realmente diferentes de lo sucedido, por lo que podrían tardar en llegar a solucionar sus diferencias.