Rocío Flores ha revelado que no tiene ningún recuerdo de su abuela Rocío Jurado. De ella solo tiene un rosario que le entregó su madre, Rocío Carrasco. Estas palabras han generado gran revuelo en ‘Sálvame’, donde Carlota Corredera ha asegurado una importante decisión de Rocío Carrasco sobre su hija.

«Si Rocío Carrasco decide desheredar a su hija no estaría incumpliendo ninguna ley por sentencia judicial. La justicia le da la posibilidad de no incluirla en la legítima o no incluirla en la herencia, pero no sé si lo ha hecho», ha explicado la periodista.

Maravilla de audiencia y de punto de partida para EN EL NOMBRE DE ROCÍO 👏🏻💕 https://t.co/YUtsM7TDZA — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) December 15, 2021

Según ha recordado Carlota Corredera, Rocío Flores tiene motivos suficientes para no ser incluida en la futura herencia de su progenitora por la sentencia de la paliza que le propinó a su madre cuando tenía 15 años. Además, tras la muerte de Rocío Jurado, Rocío Carrasco se convirtió en la heredera universal y le recayó un patrimonio valorado en 7 millones de euros.

Parte de este patrimonio vio la luz a raíz del documental ‘El Último viaje de Rocío Jurado’, emitido en el horario de ‘Sálvame’. Durante la emisión, Rocío Carrasco aseguraba que su madre no dejó nada a sus nietos porque no quería que nada acabara en manos de Antonio David Flores. «La tenían que matar antes de que él viera un duro», afirmó Rocío Carrasco.

Sin embargo, la versión de Amador Mohedano es totalmente distinta. El hermano de Rocío Jurado reveló que su hermana le dejó la mayor parte de la herencia a su hija para que la repartiera con sus nietos según creyera conveniente. «Mi hermana dejó a su hija tres partes del testamento para que heredasen sus nietos», y ha asegurado que fue Rocío Carrasco quién le pidió a su madre que no dejara nada a sus propios hijos.