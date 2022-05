Rocío Carrasco sorprende al aparecer en ‘Sálvame’ sin maquillaje

Rocío Carrasco ha acudido al plató de ‘Sálvame’ antes de la ‘Sálvame Fashion Week’. La hija de Rocío Jurado ha sorprendido a los telespectadores de Telecinco por aparecer sin maquillaje en directo.

La colaboradora ha estado presente en el magazine de Mediaset para hablar sobre el vestido que luciría esa noche durante el gran evento. Además, la hija de Pedro Carrasco también ha hecho frente a las opiniones de su familia ante la inminente apertura del museo dedicado a su madre.

Rocío Carrasco reacciona a las palabras de Amador Mohedano y Gloria Camila sobre la apertura del museo de su madre 💥https://t.co/zknN28KUS8 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 25, 2022

Por un lado, Ortega Cano ha preferido no comentar, pero Gloria Camila sí quiso hablar sobre la polémica. «Estoy bastante contenta porque por fin se abre el museo, del que tanto llevamos esperando. No creo, todavía quedan dos meses», ha dicho la joven asegurando que no sabe si podrá acudir y Amador Mohedano también confirmó que no iría.

«Había un error administrativo, cosas que no se habían hecho bien con los equipos de Gobierno anteriores. Siempre se me achacaba a mí que no quería, pero yo no soy», ha explicado Rocío Carrasco. En el plató del programa, la hija de Rocío Jurado sorprendió con un look muy natural.

Reacciones de los usuarios de Twitter a Rocío Carrasco sin maquillaje

No ha sido solo por su vestimenta, sino que la hija de Pedro Carrasco aparecía en el plató de ‘Sálvame’ sin un gramo de maquillaje en la cara. Las redes sociales han comentado la aparición de la colaboradora al natural. Muchos usuarios de Twitter han comentado lo guapa que ha aparecido en Sálvame.

Ver a Rocío Carrasco , sonriendo y divertida es lo que más me gusta .#YoVeoSálvame #APOYOROCIO25M pic.twitter.com/DRn7nd1e54 — Laury 💜 (@Laury87223876) May 25, 2022

#APOYOROCIO25M #MiercolesDeRocio que guapa eres jodida al natural 💜💜💜💜💜💜💜mi hipilla favorita en el mundo, rocío carrasco 💜💜💜💜💜 pic.twitter.com/HjuiUWBUWV — Alejandra🇺🇾🇪🇦#rocioyositecreo💜💜💜💜💜💜 (@adriyale2019) May 25, 2022