‘Sálvame’ celebró sus 13 años en años en antena este miércoles con una extensa entrevista a Rocío Carrasco desde Sevilla. Aunque la hija de Rocío Jurado pretendía promocionar un nuevo concierto homenaje a su madre, no dudó en responder a las preguntas sobre la exclusiva de Olga Moreno, la separación de Antonio David Flores y lanzar algún mensaje a su hija.

La protagonista de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ reaccionó a la entrevista de la ganadora de ‘Supervivientes 2021’ en la que habla de su separación y de la irrupción de Marta Riesco en su vida. «Rocío Carrasco y Fidel estarán muy contentos de nuestra separación», decía la diseñadora en la revista Semana.

Carrasco, prudente como siempre, sí que quiso responder a ese dardo que le mandó vía exclusiva: «Ni fu ni fa, lo único que sé es que el que avisa no es traidor. Yo lo he dicho ya hace mucho tiempo, el modus operandi es el mismo y el personaje no cambia».

A pesar de todo, asegura que no ha leído la entrevista, enterándose de esas declaraciones por ‘Sálvame’ y lo que le han ido contando. Pese a todo, le manda un consejo a Moreno: «Espero y deseo que se de cuenta de las cosas antes de que lleguen a pasar».

Rocío Carrasco sobre la entrevista a Olga: "ni fu ni fa, el que avisa no es traidor y yo lo avisé"

Esa frase hizo que los colaboradores en plató quisieran saber si Carrasco ve a Olga como una nueva víctima de Antonio David Flores. Ella contestó con la fresa: «Creo que quedó muy clara mi visión por experiencias vividas».

También hubo tiempo para recordar las reacciones de su hija, que aseguraba en ‘El programa de Ana Rosa «que le habían decepcionado los dos», tanto Antonio David como Moreno.

Aunque insistió que «que sobre ella no iba a decir nada ni a comentar nada y todo lo que dependiera de mí la iba a dejar al margen», sí que le mandó un mensaje muy claro a su hija: «Lo único que digo es: ‘No te lo creas».

«Para que todo el mundo me entienda, es que esas declaraciones duran cinco minutos», decía a Jorge Javier. «No soy quién para decir lo que hay que hacer, yo no me creería ese momento», sentenciaba ante las cámaras de Telecinco.