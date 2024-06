Roberto Brasero se sincera en ‘El Hormiguero’: «El tiempo está un poco más loco que antes»

El Hormiguero apura los días antes de marcharse de vacaciones el próximo lunes 1 de julio, pero antes ha tenido en su plató a Roberto Brasero, el conocido hombre del tiempo de Antena 3. Además de hablar de cómo se presenta el verano, el talaverano ha contado cómo ha ido su experiencia en El Desafío, programa del que ha sido concursante.

Como era de esperar, no pasó ni un minuto para que tuviera que hablar del tiempo del fin de semana, la pregunta que más veces le hacen en su vida. «Estamos en verano ya, pero el verano no termina de llegar. En junio nos hemos librado del calor que hemos tenido otros años, porque calor hemos tenido hoy y ayer, pero cuando ya parece que las temperaturas van a subir, porque estamos a las puertas de julio, otra vez van a bajar el viernes», ha avisado.

«Tenemos una DANA, que son esas borrascas un poco especiales, que entre el jueves y el viernes va a cruzar la península, con lo que va a haber tormentas y van a bajar las temperaturas. El viernes, ya a las puertas de julio, va a parecer que es otra vez primavera, ha advertido a los espectadores.

Sobre la enorme dificultad para hacer la previsión, asegura que ahora es más complicado que antes pese a que la tecnología no deja de avanzar. «El tiempo está un poco más loco que antes. Siempre hemos tenido tormentas, ahora también sabemos que tienen un nombre o que quienes la producen tienen un nombre, como estas DANAs, que las diferencian de algunas borrascas más normales. Y sí es verdad que ahora las identificamos más y que siempre han ocurrido pero que no sabíamos ni cómo se llamaban», aclaraba.

Su visita a El Hormiguero se ha producido solo unos minutos después de una enorme tormenta en Madrid, conocida como reventón húmedo, algo que se espera que se repita en los próximos días en el resto de España. Sobre estas tormentas ha explicado que «ahora son un poco más intensas y, además, más irregulares. Está lloviendo de manera distinta y menos aprovechable, porque cae de manera torrencial en muchos casos».

Sobre la sequía que sufre nuestro país desde hace meses y que ha llevado a comunidades como Cataluña a tomar medidas de ahorro, ha dado una explicación entendible para todos los públicos. «Llueve igual, lo que pasa es que las sequías ahora son más perjudiciales porque las temperaturas son más elevadas y también hay más consumo de agua. Gastamos más agua cuando hay menos cantidad y, además, se evapora mucha más cantidad».

Pese a lo que muchos puedan pensar, Roberto Brasero asegura que «no es que llueva menos, sino que llueve distribuida de manera distinta. No es lo mismo que la lluvia caiga repartida en tres, cuatro o cinco días y sea más aprovechable, que esa misma cantidad caiga en una tarde y no sea aprovechable», como está ocurriendo con las tormentas y las DANAS.

Roberto Brasero adelanta cómo será el verano en España

«Julio no es que vaya a ser cálido, sino que va a ser muy cálido; agosto va a ser muy cálido; pero también junio iba a ser muy cálido y no lo está siendo. Es más, puede que acabe siendo el primer mes que no bate récord de calor desde abril de 2022», adelantaba a los espectadores de Antena 3.

🌦️ @tiempobrasero nos adelanta cómo viene el tiempo y las lluvias #BraseroEH pic.twitter.com/3nol4Ou38G — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 25, 2024

Ser meteorólogo o periodista especializado en la previsión del tiempo -como es su caso- supone que su trabajo esté siempre en el punto de mira y que muchos estén esperando con ganas sus equivocaciones. Desde personas anónimas hasta políticos como Miguel Ángel Revilla hacen que la presión sobre su trabajo suba debido a las críticas que recibe, lo que le provoca más de un problema.

Preguntado por lo que le pasa cuando se equivoca con las previsiones, Brasero no se ha cortado en contarlo a Pablo Motos: «Me cambia la cara. Procuro que no se note como a ti si el invitado no te dice lo que sea, que no se te nota, pero me cabreo muchísimo. ¿Cuándo pasa? No sólo con las lluvias y las tormentas, sino por ejemplo también con la niebla en invierno, que es muy difícil de predecir».

Será uno de los concursantes de El Desafío en su próxima edición

Sobre su paso por el programa, que también produce 7yacción -productora de Pablo Motos y su socio Jorge Salvador-, ha recordado con cariño a todos sus compañeros, entre los que se encuentra Victoria Federica. Aunque no todo fue bueno, ya que Brasero tuvo un estreno de lo más complicado debido a que la primera prueba a la que se enfrentó fue quemarse a lo bonzo: «Fue llegar y dijeron: ‘Brasero, que se queme’».