Ringo Starr está, sin lugar a dudas, en uno de los momentos más especiales de su vida tanto a nivel personal como profesional. El batería de The Beatles, una de las bandas más importantes de la historia de la música, ha seguido desarrollando nueva música a pesar de haber cumplido, en el mes de julio, 81 años.

Lejos de que todo quede ahí, también nos sorprendió hace unos meses con el lanzamiento de un libro, así como un EP. Estamos hablando, cómo no, de ‘Zoom In’. Este proyecto musical traía consigo un total de 5 canciones que fueron grabadas en varios meses, concretamente entre abril y octubre.

Después de todo, Ringo Starr ha vuelto a demostrar que sigue trabajando en nuevos y sorprendentes proyectos con el fin de continuar sorprendiendo a sus seguidores. De esta manera, el músico ha querido ir más allá con un EP con un nombre muy especial: ‘Change the world’. Con él quiere aportar ese mensaje tan necesario que todo el mundo necesita escuchar.

Ringo Starr regresa a la industria musical con un EP repleto de canciones donde experimenta con diversos estilos. Bien es cierto que, a pesar de este dato, la más pura esencia del británico ha quedado reflejada en todas las composiciones. Es algo realmente complicado, ¡pero él siempre logra hacerlo!

En una nota de prensa, el que fuera batería de The Beatles reconoció que este ‘Change the world’ contiene “el electro del pop, country, reggae y rock and rollo”. Por si fuera poco, añadió algún dato más de este proyecto: “Qué bendición ha sido durante este año tener un estudio en casa y poder colaborar con tantos músicos, algunos con los que he trabajado antes y algunos nuevos amigos”.

El primer sencillo de este trabajo discográfico, como no podía ser de otra manera, lleva por nombre el del EP. Esa positividad que siempre ha desprendido Ringo Starr queda más que reflejada en esta canción. Parece ser que el británico continuará lanzando EPs cada cierto tiempo y dejará a un lado los álbumes convencionales. Recordemos que el último lo lanzó en el año 2019, bajo el título ‘What’s My Name’. Lo cierto es que, a pesar del tiempo, ¡siempre sabe cómo dejarnos sin palabras!