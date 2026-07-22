El restaurante de Albacete sin estrella Michelin al que van Aitana, Plex y Carlos Alcaraz

En la Autovía de Alicante, a pocos minutos de Albacete, se esconde uno de los restaurantes de carretera más frecuentados por rostros conocidos de nuestro país. Se trata de Los Chopos, en La Gineta, un local familiar que combina buffet, carta y cafetería, y que famosos como la cantante Aitana y su novio, el streamer Plex, el cantante Omar Montes y el tenista Carlos Alcaraz han querido visitar durante sus viajes. Unos de los grandes fans del local son los artistas Alaska y Nacho Canut, componentes del grupo Fangoria, que quedaron enamorados del lugar tras hacer una parada durante una de sus giras.

Los propios artistas lo definieron sin rodeos durante la presentación de los Soletes de Verano de la Guía Repsol: «Tiene una carta buenísima y productos artesanos. Para muestra, las mejores rosquillas que hemos comido nunca». El restaurante se ha convertido desde entonces en parada fija de Fangoria cuando viaja hacia la costa levantina o regresa a Madrid tras un concierto. Pero ellos no son los únicos, la lista de famosos que paran allí a comer y repiten es larga.

Los Chopos se divide en tres zonas diferenciadas: un bufet libre, un restaurante a la carta especialmente reconocido por sus carnes a la brasa y una cafetería en la que los dulces tradicionales manchegos son los grandes protagonistas. El local dispone además de una tienda de productos típicos de la región, con embutidos, quesos y repostería artesanal, y de amplios salones donde se celebran bodas, comuniones y eventos de empresa.

Aitana y Plex, Omar Montes y Carlos Alcaraz, otros rostros vistos en el local

La lista de personalidades que han hecho parada en Los Chopos es muy larga. El propio local ha compartido en sus redes sociales fotos del equipo de camareros y cocina con personajes como Aitana junto a su pareja, Plex; del artista urbano Omar Montes; del tenista Carlos Alcaraz, todos ellos aprovechando su ubicación estratégica en pleno recorrido de la Autovía de Alicante para hacer un alto en el camino.

El pasado 19 de junio también pasaron por su restaurante la pareja de moda del mundo del corazón: el torero Roca Rey y Tana Rivera. En los últimos meses también ha pasado por allí Raúl Pérez, más conocido como ‘el Mago del vino’, que tiene su propia serie en Cuatro sobre su trabajo consiguiendo el mejor vino del mundo.

A la lista de famosos que han pasado, algunos varias veces por allí, hay que añadir nombres como Nuria Fergó, Xuso Jones y Ángeles, cantante del grupo Camela.

También frecuentado por políticos de distinto signo

El restaurante no solo atrae a artistas: por sus mesas también han pasado representantes políticos de distinto signo, entre ellos Emiliano García-Page y Santiago Abascal, además de transportistas, familias y viajeros que recorren esta vía a diario. La propia entrada del local exhibe fotografías de algunos de los personajes ilustres que lo han visitado a lo largo de los años.

Una nota de 4,6 sobre 5 con más de 2.400 opiniones

La fama de Los Chopos no se sostiene solo en sus visitas ilustres: el restaurante mantiene una valoración de 4,6 sobre 5 en Tripadvisor, con más de 2.400 opiniones, que lo sitúan como el restaurante mejor valorado de La Gineta. Entre los comentarios más repetidos, los clientes destacan la relación calidad-precio de su bufet libre: «El bufet estaba delicioso y tenía una gran variedad. Todos son muy simpáticos», resume una reseña reciente.

Otro cliente fue más allá al valorar su parada: «Servicio genial y una gran variedad de productos en el menú con una calidad excepcional. Muy buena calidad precio». No faltan tampoco los elogios a platos muy concretos: «Destacaría las croquetas de jamón, de las mejores que he probado», apunta otra opinión, mientras un viajero extranjero resume su experiencia como «un lugar de parada obligatoria si pasas por La Gineta, en Albacete: servicio excepcional y platos de primera calidad».

Lejos de las estrellas Michelin y los restaurantes de moda en las grandes capitales, Los Chopos demuestra que un local de carretera puede convertirse en parada obligada tanto para viajeros anónimos como para algunos de los rostros más conocidos del panorama musical, deportivo y político español, gracias a una combinación de buena relación calidad-precio y un servicio que, opinión tras opinión, sigue conquistando a quienes se detienen allí.