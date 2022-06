La Resistencia recibió este jueves la visita de Paco León. El actor acudió al programa de Movistar+ para presentar su nueva película, El insoportable peso de un talento descomunal. Una película protagonizada por la estrella de Hollywood Nicolas Cage, en la que el sevillano hace de villano.

A pesar de la película aún no ha llegado a los cines de nuestro país, uno de los espectadores de La Resistencia presente en el patio de butacas confesó que ya la había visto. «¿Tú la has visto, ¿Cómo la has podido ver si no se ha estrenado?», le preguntó Broncano sorprendido.

El espectador explicó que actualmente vive en Irlanda y que allí ya se ha estrenado. «La estrenaron hace mes y medio creo que la estrenaron aproximadamente», explicó mientras Paco León recordaba que en muchos países de España ya se ha estrenado. «¡Mes y medio van por delante de nosotros en Irlanda!», exclamó el presentador de La Resistencia.

Acto seguido, Javi, que así se llamaba el espectador, sorprendió a David Broncano al decirle que sabía que conocía muy bien Irlanda. Entonces, el presentador de La Resistencia desveló un dato hasta ahora desconocido: «Perdí la virginidad allí», señaló.

«De hecho, yo estuve trabajando diez meses en la misma calle donde sucedió eso», dijo Javi. Paco León, totalmente confundido por la situación, preguntó que cómo podía saber el espectador ese dato, y que si habían puesto una placa en esa calle.

«Fue detrás de un McDonald’s», recordó David Broncano entre risas antes de continuar con la entrevista al actor.