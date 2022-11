‘La Resistencia’: Anitta desvela el verdadero motivo por el que perreó a Isabel Díaz Ayuso

La Resistencia comenzó la semana con una visita muy esperada. Tras haberse convertido en una de las mujeres del momento en nuestro país, la artista brasileña Anitta visitó el programa de Movistar+, para comentar entre otras cosas, su baile a Isabel Díaz Ayuso en la gala de Los Premios 40 el pasado viernes.

Anitta fue una de las estrellas invitadas a la noche de la música por excelencia de nuestro país. La artista se llevó uno de los premios de la gala y protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche, al bajar del escenario y perrear a la Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Como era de esperar, su actuación en la gala de Los Premios 40 fue uno de los temas centrales de su entrevista en La Resistencia. Entrevista que la artista brasileña aprovechó para explicar el motivo de su baile, asegurando que se había enterado este mismo lunes de quién era realmente Isabel Díaz Ayuso.

𝗔𝗻𝗶𝘁𝘁𝗮 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗿𝗿𝗲𝗼 𝗮 𝗔𝘆𝘂𝘀𝗼 Vais a flipar con quién pensaba que era en verdad. Increíble todo de principio a fin esta historia. pic.twitter.com/DOBc4JR5t8 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 7, 2022

«Tengo una publicista muy buena en España y no tuve tiempo. No pude ensayar ni nada porque el día anterior estaba en Nueva York. Llegué casi el momento del premio y dije mira, la luz, Dios, yo y estamos bien», comenzó a explicar la artista.

Y añadió: «Le dije que quería bailar a la gente que estaba sentada y me contestó que había una tipa muy buena a la que toda la gente quería mucho. Ella me la presentó», recordó. «Mi publicista me dijo que era la presidenta de la Comunidad de Madrid», algo que llevó a la artista una confusión.

«Pensé que era la presidenta de una comunidad en Facebook de Madrid. No sabía que aquí el estado se dice comunidad. Ahora lo entiendo…». concluyó entre risas, añadiendo que «ella me sonrió y me dio buena vibra».