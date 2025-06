La reacción de Antonio David Flores al final de ‘La familia de la tele’: «En un rato… la abro»

El final de La familia de la tele era muy esperado por muchos de sus detractores, que no entendían como los colaboradores de Sálvame podían aterrizar en una cadena pública y con un enorme presupuesto. Pese a que todas las previsiones hacían pensar que el programa debía convertirse en uno de los líderes de las tardes de la televisión, María Patiño y los suyos se han marchado por la puerta de atrás, marcado un 4,5 % de audiencia, quedando a años luz de sus rivales directos, que debían ser Sonsoles Ónega y El diario de Jorge. Uno de los que se ha pronunciado sobre su cancelación ha sido Antonio David Flores, que mantiene una enorme demanda por su despido contra los que fueron sus ex compañeros.

Hay que recordar que el malagueño fue despedido de Sálvame y de todos los programas de Mediaset vía comunicado en directo después de la emisión del primer capítulo de la serie Rocío, contar la verdad para seguir viva. En ella, Rocío Carrasco (hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco) narró parte de los episodios que vivió con el que fuera su marido y padre de sus dos hijos. Desde ese momento, Flores ha desaparecido por completo de la televisión y no parece que pueda volver a pisar un plató nunca más, al menos de una cadena importante. Su lucha contra La fábrica de la tele -ahora rebautizada como La Osa producciones- ha seguido durante todos estos años, llegando a presentar una ‘macrodemanda’ el pasado mes de mayo, en la que solicita casi seis millones de euros tanto a la productora como a diversos personajes famosos, todos ellos relacionados con Sálvame y la docuserie.

Por lo tanto, la cancelación de La familia de la tele ha sido una pequeña alegría para él, que desde hace años mantiene su lucha en su canal de YouTube. Allí, no duda en hablar de los personajes de Mediaset y de la actualidad de los ex de Sálvame, desde su cancelación en Telecinco, su salto a Ten TV y su corto paso por RTVE, donde no han conseguido las audiencias esperadas.

Antonio David, aunque no los ha mencionado directamente, ha querido celebrar el final del programa publicando una foto de su nevera con una botella de cava enfriando. Junto a ella escribe la frase «igual en un rato la abro», además de utilizar como banda sonora la canción de Fito y Fitipaldis, titulada Un buen castigo.

La enorme demanda de Antonio David Flores que sigue en marcha

El andaluz no se ha dado por vencido y sigue trabajando con sus abogados en una ‘macrodemanda’ en la que pide cantidades astronómicas en concepto de indemnización por derecho al honor. A Rocío Carrasco le reclama 1.628.000 euros, mientras que a La Osa Producciones (antes conocida como La fábrica de la tele y Fabricantes) le solicita 1.560.000 euros.

Pero ahí no acaban las peticiones, ya que María Patiño también está señalada, a la que pide 283.000 euros, mientras que a Belén Rodríguez, amiga de Rocío Carrasco y del clan Campos, le solicita 119.000 euros por sus palabras en diferentes programas de Mediaset.

La lista es enorme y en ella están metidos todos los implicados en la docuserie de Rocío Carrasco y colaboradores que opinaron sobre ella: