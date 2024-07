La razón por la que Adara Molinero se niega a volver a hablar de Bosco: «Es que es un tema que…»

Adara Molinero apenas pasó unos días como concursante de Supervivientes All Stars, pero allí se encontró con Bosco Martínez Bordiú, que fuera compañero en Honduras y con el que mantuvo una relación sentimental. Pero aquello quedó lejos, ya que la influencer ahora no está nada cómoda teniendo que hablar de él, algo que ha dejado muy claro a Sandra Barneda.

Todo ha comenzado por las imágenes en las que el sobrino de Pocholo Martínez Bordiú ha cocinado a sus compañeros de playa por primera vez, algo que la presentadora ha aprovechado para preguntarle algo persona a la exconcursante. «¿Alguna vez te ha cocinado Bosco? ¿Suele hacerlo?», le ha dicho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mary Crawley (@mary_crawleey)

Mientras el resto de colaboradores se reían, la cara de Adara era de un enfado muy visible. «No, me suele cocina mi pareja», ha dicho completamente seria y muy seca. Pese a que Sandra intentaba hacer una pequeña broma al recordar su relación en el pasado, lo cierto es que para la protagonista no estaba siendo nada divertido.

«Es que es un tema que me está haciendo sentir ya mal con respecto a mi pareja, no quiero hacerle sentir mal. Hoy por hoy estoy mal y estar recordando continuamente…», así ha dado a entender que este asunto está afectado a su actual relación. Eso sí, en el último momento ha intentado rebajar la tensión con Sandra, queriendo explicar que su enfado no se debe a solo a esta pregunta, ya que viene provocado por muchos comentarios que se ha producido desde que se confirmase su participación en el programa.

«No, él no tiene ningún problema, es más por mi parte. Estar recordando continuamente una relación que ya pasó hace un año, es bastante tiempo y yo ya estoy con otra persona», así ha dejado claro que la que no está cómoda hablando de su ex es ella. La ex modelo se encuentra muy feliz con Álex Ghita, al que conoció gracias a que recurrió a sus servicios como entrenador personal y en sus clases surgió la chispa del amor.

El reencuentro entre Adara y Bosco ha llegado un año después de que se conociesen en Honduras y que apenas pasasen unos meses juntos, rompiento por culpa de que cada uno está en momentos muy distintos de su vida. La diferencia de diez años de edad y que ella ya es madre, hicieron que los momentos vitales hiciesen imposible mantener una relación duradera. Pese a todo, el sobrino de Pocholo ha sido uno de los grandes apoyos de Adara en su paso por la isla y ha llegado a decir que sigue enamorado de ella, aunque no sea compartido este sentimiento.

¿Quién es el novio actual de Adara Molinero?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alex Ghita (@alexghita1993)

Pese a que han tenido algunas crisis durante los últimos meses, Adara y Álex están más unidos que nunca y el entrenador personal ha estado en todo momento pediente del concurso de su chica. En las redes sociales ha estado apoyándola el poco tiempo que ha estado en Honduras -apenas una semana- y fue a recibirla al plató para dejar claro que su sitio sigue estando con ella.