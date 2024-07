Adara Molinero, muy criticada tras apoyar a Olga Moreno en ‘Supervivientes All Stars’: «Decepción»

Hace tan solo una semana, Adara Molinero se convirtió en la primera expulsada de Supervivientes All Stars. Es más que evidente que la madrileña, a pesar de llevar pocos días en Honduras, no lo estaba pasando bien a nivel físico y mental. De ahí que no dudase en pedir a sus seguidores que votasen a Olga Moreno para que se salvase de la expulsión.

Y así fue. Adara Molinero, con la cara desfigurada por una compleja reacción alérgica, regresó a España. Tras estar un tiempo aislada en redes sociales por su participación en el reality, la joven volvió a utilizarlas. De hecho, no tardó en realizar una primera publicación en X (antes Twitter) tras volver de Honduras.

«Todavía sigo en shock con todo lo que ha pasado. Aun así, me siento bien porque priorice mi salud. Por primera vez me permití decir no, no puedo. Y no pasa nada. También está bien. Gracias por entenderme y respetarme. Gracias siempre por vuestro amor incondicional», escribió la primera expulsada de Supervivientes All Stars.

Lo que nadie esperaba es que Adara Molinero fuese a compartir otro tuit por el que acabaría siendo objeto de un grandísimo número de críticas. La joven escribió lo siguiente: «Solamente hubo 2 personas que me sostuvieron con sus abrazos y estando a mi lado. Una de ellas es Olga. En el concurso como en la vida me guio por mis sentimientos y ella me hizo sentir bien. Yo voto para salvarla. No me importa su pasado, me importa cómo ha sido conmigo».

Solamente hubieron 2 personas que me sostuvieron con sus abrazos y estando a mi lado. Una de ellas es Olga. En el concurso como en la vida me guio por mis sentimientos y ella me hizo sentir bien. Yo voto para salvarla 💕 no me importa su pasado me importa como ha sido conmigo — ADARA MOLINERO (@AdaraMolinero) July 3, 2024

Muchas son las personas que, a través de la misma red social, han querido compartir su malestar con Adara Molinero por apoyar a la ex mujer de Antonio David Flores en Supervivientes All Stars: «A las víctimas no se las apoya por un puñado de likes para luego olvidarse porque una mierda de persona se porta bien contigo», se podía leer en un mensaje.

En otro, lo siguiente: «Me parece alucinante que sea capaz de decir esto y quedarse tan tranquila cuando el pasado de Olga ha sido ser cómplice de violencia hacia una mujer que ella misma ha apoyado». En general, el público se sentía decepcionado con Adara Molinero por defenderla, por olvidar su pasado y por pasar por alto muchas de esas situaciones en las que Olga estuvo involucrada, y que tienen que ver con Rocío Carrasco.

lo siento pero este tipo de mensajes son peligrosísimos, está confirmando que defiende a Olga únicamente porque se ha portado bien con ella pasando por algo que durante AÑOS ha dicho CÓMPLICE de vi0lencia de género y vicaria, estoy – #SVÚltimaHora https://t.co/HKX0NH5Bxy — PAPELA💫🕊 #SofiAllStars (@lapapela_) July 3, 2024

Jamás entenderé que Marta o ella hablen de no juzgar a Olga por su «pasado» como si hubiese pedido perdón el algún momento. Simplemente ya no está con AD pero jamás ha pedido perdón por nada. Puedes valorar un gesto pero una cosa es eso y otra contribuir a su blanqueamiento https://t.co/OgB1LDfdEh — yolan rafaela balmaseda de unzeta andrews (@yolandrista_) July 4, 2024

Y isto era broma ? No és más importante lo que pase en realidad o un concurso? Que te apoyo porque sabía que sola no podía con Sofía y ahora se junto a marta pic.twitter.com/GToVpYkAZz — Raquel Gouveia (@RaquelG90136407) July 3, 2024

Entonces apoyaste a RC por postureo? La vv no es juego🤮 jamás se puede apoyar y blanquear a quien la ejerce. — Lorena🖤🐾💫 (@vegamernes) July 3, 2024

Siendo fan de Adara yo esto no lo voy a compartir jamás, me parece alucinante que sea capaz de decir esto y quedarse tan tranquila cuando el pasado de Olga ha sido ser cómplice de violencia hacia una mujer que ella misma ha apoyado. Lo siento pero no, no todo hay que alabarle. https://t.co/kescXYSmx0 — ᴄᴀᴍɪ ✈️ (@camyyxap) July 3, 2024