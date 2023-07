Rauw Alejandro no decepciona con ‘Playa Saturno’, su nuevo álbum

Rauw Alejandro acaba de estrenar Playa Saturno, su esperado nuevo álbum. La versión veraniega de su antecesor, Saturno, no ha dejado indiferente a nadie. Se puede decir que el puertorriqueño ha conseguido sorprender tanto a sus fans como al público general con este disco y su amplia variedad de temas.

“Aquí solo encontrarán!! 95% de PERREO y 5% de otra cosa”, anunciaba el artista de manera enigmática el día que desveló la fecha de lanzamiento de este proyecto. Ahora ya sabemos qué era ese otro 5%. El intérprete ha conseguido marcarse un disco para perrear en cualquier discoteca y, aún así, también le ha dado tiempo a intercalar en él varios temas dedicados a Rosalía. Es decir, ese 5% era el amor. Algunas dedicatorias son más directas en canciones como PLAYA SATURNO INTRO y CUKI mientras que otras son más indirectas como INQUIETO y HOY AQUÍ.

Por lo demás, Playa Saturno es un disco de lo más completo que recuerda a otros trabajos suyos y que es reggaetón aderezado con otras cosas. Algunos temas suenan a reggaetón antiguo con sus respectivas referencias al mismo, otros tienen elementos de tecno y cambios de ritmo (AL CALLAO’, PONTE NASTY) e incluso hay espacio para el reggae en NO ME SORPRENDE. En cuanto a colaboraciones, el puertorriqueño ha hecho espacio tanto para grandes exponentes del género como para nuevos artistas entre alguna que otra sorpresa.

La primera es NO ME LA MOLESTE con Ñejo y Dálmata, míticos del reggaetón antiguo. PICARDÍA con Junior H ha sido la más esperada desde que se dio a conocer el tracklist, PONTE NASTY es todo lo que se puede esperar de Jowell & Randy con su particular estilo y CELEBRANDO con Ivy Queen es un perreo más oscuro. La sorpresa es SI TE PEGAS con Miguel Bosé, una colaboración que nadie esperaba en este disco porque pertenecen a mundos muy distintos como artistas. Cierto es que a duras penas se podría considerar colaboración con el artista español cantando poco más de dos estribillos y alguna voz de fondo. Cierra este trabajo BABY HELLO con Bizarrap, una canción que ya se ha convertido en un hit.

Playa Saturno, el nuevo disco de Rauw Alejandro, ya está disponible en todas las plataformas digitales. El artista está viviendo un momento muy dulce tanto el lo personal como en lo profesional, ya que este último año su música ha venido en forma de torrente con el lanzamiento de hasta tres trabajos diferentes: Saturno, RR y, por último, este nuevo proyecto.