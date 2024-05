Raquel Sánchez Silva ha regresado a El Hormiguero para hablar de su paso por Tu cara me suena, programa en el que compite con Juanra Bonet, que también ha ido como invitado. En su charla, la presentadora ha desvelado quién ha sido la persona que le animó a entrar en el programa.

Además de los dos concursantes estaba prevista la visita de Ángel Llácer, presidente del jurado, pero tuvo que anularla solo unas horas antes por enfermedad. «Está estable, vigilado y con mucho ánimo, le mandamos muchos besos. Al viajar uno ha de saber que se puede traer cositas», ha contado la de Plasencia.

El catalán estará fuera del programa de imitadores durante varias semanas por una infección estomacal causada por comer algo en mal estado durante un reciente viaje a Vietnam. Aunque está fuera de peligro, el actor y director teatral sigue bajo supervisión médica y necesitando tiempo para recuperarse.

Raquel Sánchez Silva no tenía claro ir a TCMS

Aunque la extremeña está acostumbrada a estar del otro lado, desde hace tiempo es habitual verla como concursante de programas como MasterChef Celebrity y El Desafío, donde ha dejado claro que es muy competitiva. Esta vez, en el talent de imitadores parecía que no tenía mucho que hacer, pero ha sorprendido con su voz.

Pablo Motos, sabiendo la respuesta, le preguntó por quién le animó a entrar en esta aventura: «La responsabilidad de que yo esté en Tu cara me suena es de dos personas que están en este plató ahora mismo. Una es Jorge Salvador, que me metió en el lío de El Desafío, me enseñó que los límites son algo autoimpuesto y que superarlos es lo mejor que hay en el mundo».

«Y la segunda persona eres tú», le ha dicho al valenciano. Ha recordado que todo fue por una entrevista que hizo en el programa hace mucho tiempo y que vio en televisión: «Dijiste algo que yo me repito a mí misma muchas veces porque, la verdad, me gustó, lo tengo un poco como mantra. Fue: ‘No intentes enfrentarte al miedo, atraviésalo’».

Esa frase le sirvió para superar cualquier tipo de miedo, como el que le suponía ir a un plató lleno de gente para salir a cantar: «A mí me daba pánico cantar en público, te escuché decir eso y pensé: ‘Atraviésalo, canta y baila’».

Preguntados por si tienen opciones para ganar frente a concursantes como David Bustamante, Conchita o Raoul Vázquez, que son profesionales, Raquel lo tiene claro. «No es un programa en el que, si no tienes un gran instrumento vocal, sientas que puedes hacer a Céline Dion. Es que no puedes. Por mucho que ensayes, no puedes hacerlo, no nos da», ha confesado.

Juanra, que también está haciendo un gran papel pese a no tener una gran voz, como sí tiene su compañera, sí que está sacando su mejor versión posible: «Yo creo que los presentadores, de alguna manera, jugamos más con el efecto sorpresa que con la calidad vocal. Podemos destacar más por contraste que porque seamos especialmente virtuosos. Ya hay gente que hace eso bien».