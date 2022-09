Raquel Lozano confiesa en ‘Viernes Deluxe’ el verdadero motivo de su regreso a televisión

Raquel Lozano se convirtió en una de las protagonistas de la entrega de Viernes Deluxe del pasado 9 de septiembre. Dispuesta a aclarar el motivo por el que se mostró tan dolida en el estreno de Pesadilla en el paraíso, no dudó en sincerarse sobre su relación con Omar Sánchez.

Durante la entrevista, confesó que no le hizo ninguna gracia ver cómo Omar Sánchez decía que entraba en el programa soltero, asegurando que sentía que se había jugado con ella pues durante los últimos dos meses le había hecho creer que estaban juntos.

Raquel también se defendió de las últimas críticas que había recibido, por haber burlado su decisión de mantenerse fuera de los focos, asegurando que no le interesaba vivir de la televisión. No obstante, esa decisión había cambiado y no dudó en revelar el motivo.

«Me han tachado de fría, montajista y manipuladora pero a la que han utilizado ha sido a mí» #raquelozanodlx — Deluxe (@DeluxeSabado) September 9, 2022

Raquel Lozano explicó que sus circunstancias habían cambiado y que justo antes de la llegada del verano, la empresa en la que trabajaba, que según los colaboradores del programa es una empresa que pertenece al sector inmobiliario, decidió despedirla.

«Se me ha criticado mucho porque yo dije que ya estaba apartada de la televisión y que no iba a volver. Sin embargo, mi situación actual laboral ha cambiado. Tras toda la polémica y tras mis vacaciones de verano, yo recibo una llamada de mi trabajo diciendo que no vuelva», explicó.

De esta forma, fue precisamente el hecho de verse sin trabajo lo que la impulsó a volver a los medios de comunicación, según compartió ella misma durante su entrevista en el programa de Telecinco.