Raquel Lozano carga contra Omar Sánchez: “se aprovechó de mí”

Pesadilla en el paraíso ha aterrizado en Telecinco y Raquel Lozano no ha querido perdérselo. Tras vivir un verano junto el exmarido de Anabel Pantoja, Omar Sánchez, la exconcursante televisiva no dudó en arremeter contra él en pleno directo. Una actitud con la que demostró que las cosas entre ambos se han enfriado bastante.

El canario se ha adentrado en la nueva aventura de Mediaset como uno de los participantes del reality, pero lo que no se esperaba Raquel eran las palabras que iba a revelar frente a las cámaras. Y es que, a la colaboradora le ha dolido mucho que, después de pasar unos días en Ibiza juntos, Omar haya revelado sin pudor que está soltero.

Al encontrarse en el plató, Carlos Sobera ha querido conocer la opinión de Raquel Lozano sobre lo que opina de los primeros pasos del canario en el concurso. «He visto la primera frasecita, la de que cree que Anabel Pantoja dentro de ‘Supervivientes’ se aprovechó de él. Cosa que él ha hecho también conmigo, estoy todavía buscando mi dignidad a ver si la encuentro. Le he visto falsete”, declaró.

Y es que, Omar Sánchez le comentó a sus compañeros de concurso que su relación con Raquel estaba en un parón, algo que no le ha sentado nada bien a ella. “No es un paréntesis, es un punto y final. Luego ha hablado bien de mí, que me quiere mucho. Quiere menor y quiere mejor, y sé más educado. No es oro todo lo que reluce, lo iremos viendo poquito a poco”, añadió, visiblemente enfadada.

Sin embargo, y tras este enfado inicial, Raquel se relajó un poco y explicó el por qué de su actitud. Y es que, tal y como señaló, no está enamorada de él, pero sí le tiene mucho cariño. Por ello, el decir que está soltero le ha molestado bastante. “Me he agobiado un poco”, sentenció.