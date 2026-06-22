Quién es Manuel García Rulfo: su edad, de dónde es, su profesión y su vínculo con Shakira

Shakira se encuentra viviendo uno de los años más gloriosos de su carrera. Además de triunfar con su gira mundial, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y lanzar la canción de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la que ha posicionado el tema Dai Dai en lo más alto de los charts musicales, ahora, la fortuna parece que también ha llegado a su lado más personal. Durante los últimos días, la cantante ha sido relacionada con el actor mexicano Manuel García Rulfo. Una situación de bastante interés para los medios de comunicación, pues la artista no ha sido vista en pareja desde su separación con Gerard Piqué.

Shakira ha dejado claro que, a diferencia de su ex pareja, ha querido sanar y aprender a estar sola. Un tiempo que le ha llevado a centrarse en ella misma y en sus hijos. Sin embargo, tras cuatro años de la separación, parece ser que la colombiana ya quiere volver a sentirse amada. Durante los últimos días, ha sido vista junto a Manuel García Rulfo. Ambos parecen haber disfrutado de una cita bastante íntima y cercana. Una situación que ha activado todas las alarmas en los medios de comunicación. Pues, ¿estaremos presenciando el nacimiento de una nueva pareja? Sea como sea, realizamos un repaso para conocer mejor al actor.

El lado más profesional de Manuel García Rulfo

Nacido el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, México, Manuel García Rulfo es un actor conocido por sus trabajos para series televisivas y el cine. Tal y como ha contado en muchas ocasiones, su pasión por el cine surgió gracias a su abuelo. Pues, él era un gran amante de esta industria y grabaron varias cosas juntos cuando era pequeño. Los años pasaron y Manuel fue creciendo, pero su pasión por la actuación nunca se fue.

De hecho, aunque estudió Comunicaciones en la Universidad Del Valle de Atemajac, sabía que su pasión estaba en otra profesión. Por ello, apostó por perseguir sus sueños y estudió en la Escuela de Cine de Nueva York y en la Larry Moss Studio Academy con Michelle Danner en Los Ángeles, California. Así pues, el mexicano logró ir sumando diversos proyectos a su currículum. Y es que, actualmente, figuran títulos como Valle de lágrimas, Poor Soul, Cake, From Dusk till Dawn: The Series, El rey de todo el mundo, El peor vecino del mundo y Jurassic World: Rebirth, entre muchos otros.

El lado más personal de Manuel García Rulfo

En redes sociales, Manuel García Rulfo intenta mantener un contacto cercano con su público. Aunque no es muy activo, acumula más de 260.000 seguidores en plataformas como Instagram. Y es que, el mexicano siempre ha dejado claro que quiere mantener su vida privada y personal lo más alejada del foco mediático posible. Por ello, sus publicaciones son fotográficas o relacionadas con sus proyectos profesionales.

En lo personal, el actor ha confesado que no le gusta hablar de su vida ni en las entrevistas. Pues, considera esencial mantener cierta parte de su vida para él. Por ello, lo único que se sabe es que su última novia fue la modelo Audrey McGraw. Un romance que concluyó este 2026. Recientemente, se le ha relacionado con Shakira, pero ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.