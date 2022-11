Quevedo no decepciona con ‘Punto G’, su nuevo lanzamiento

Quevedo lo ha vuelto a hacer. El artista del momento acaba de lanzar Punto G, su nuevo sencillo. Una canción publicada el pasado viernes 4 de noviembre, que no ha tardado en aparece en la lista de tendencias de música de YouTube y de todas las plataformas digitales.

Una vez más, con este nuevo lanzamiento el artista apuesta por una canción de reguetón, en la que ha contado con voces distorsionadas en algunas partes y con la participación de Wos Las Palmas en el ‘outro’. De esta forma, se ha vuelto a meter a sus fans en el bolsillo.

En cuanto a la letra de esta canción, el artista canario explica cómo se reencuentra con una amiga de la infancia y acaban teniendo una gran conexión. «Y terminé tocándote el punto G, tú gritándome, dando, dándote», canta en la letra de la canción.

#Quevedo is one to watch. The Spanish rapper delivers yet another infectious upbeat hit for your weekend – listen to «Punto G» now wherever you listen to music.https://t.co/mGNiu3O4UD pic.twitter.com/UDTtZtPBbT

— ADA (@ada_music) November 4, 2022