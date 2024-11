¿Qué es lo que no soporta Martín Berasategui en un restaurante? David de Jorge lo desvela

Martín Berasategui y David de Jorge han vuelto a pasar por el plató de El Hormiguero para hablar del nuevo libro de recetas que han escrito, que lleva el título de Cocina y vencerás. En él desvelan algunas de sus recetas más efectivas y las detallan con todos los pasos para que hasta los más torpes en la cocina puedan triunfar. En total son 80 platos que ellos mismos han probado en sus casas o incluso en sus restaurantes, ya que además de amigos son socios en numerosos restaurantes desde hace 30 años. Martín es una de las caras más conocidas del mundo de la cocina, pero David es conocido por sus programas de televisión y los eventos en los que ha aparecido, donde es más conocido como Robin Food, un mote que explicamos aquí.

Tras bromear con sus gafas de color naranja, de Jorge ha explicado que es un privilegio trabajar con alguien que tiene 11 estrellas Michelin, siendo el único cocinero en el mundo que puede presumir de ello. «Yo quería cocinar, cocinar, cocinar, y tengo 54 baños y llevo toda la vida dedicándome a esto. Y hacerlo al lado de un grande como Martín Berasategui es una fiesta, porque llevamos juntos muchos años y todavía muchas veces me pellizco. Cuando voy a su restaurante a Lasarte, como esta mañana, y me meto en la cocina, me doy cuenta de que estoy en el Silicon Valley de la gastronomía. Yo siempre he querido dedicarme a esto y estoy donde hay que estar», ha admitido. El vasco es conocido por las guarrindongadas, esas mezclas de alimentos imposibles que siempre cuenta en sus programas y redes sociales: «Ahora llega la Navidad y la Navidad es un momento de guarrindongadas, porque hay un montón de cosas encima de la mesa, la gente se mama bastante y cuando llega la una de la mañana mezcla el jamón con la lechuga, con el polvorón, con la peladilla, con la ensaladilla rusa…».

Aunque ha habido tiempo para detallas algunas recetas sencillas para triunfar en Navidad, Motos ha querido sacar algunos temas polémicos como es utilizar oro en la cocina, una tendencia que ha crecido en restaurante de lujo en los últimos años. «Me parece un horror, me parece un espanto», ha dicho con insistencia de Jorge.

«El oro nos lo trae la cesta de la compra en un país donde ser cocinero es importante, pero donde tenemos gente como los agricultores, los ganaderos o los pescadores que se dejan la vida para que los cocineros recibamos unos aplausos que el 95% es mérito de ellos», ha dejado claro el estrellado cocinero.

«El oro es el jamón ibérico, el aceite de oliva… Echar oro a un plato es el reflejo de la decadencia de lo que nos rodea: de que no hay hambre, de que no hay apetito y de que no hay ilusión por comer, por disfrutar y por vivir», dicho molesto Robin Food.

El presentador de El Hormiguero también tenía curiosidad por saber qué ocurre cuando dos cocineros tan importantes como ellos acuden como clientes a un restaurante, ya que piensa que se puede convertir en una pesadilla para los dueños y trabajadores. Lejos de ir a criticar, sus invitados aseguran que son muy amables y comprensivos.

«Nos lo comemos y luego ya le criticamos en el coche. No hay que criticar en el restaurante, porque es tal el esfuerzo que supone cocinar que, aunque lo hagan mal y con desidia, comes, disfrutas, saludas a todo el mundo, te vas a casa, en el coche te cagas en su madre y ya está. Mañana será otro día, ha explicado de Jorge.

Lo que más molesta a Martín Berasategui en un restaurante

El chef se ha encargado de hacer un alegado en defensa de la educación que sobre la cocina y la nutrición que se debería dar en los colegios e institutos a los más jóvenes, pero que no hace. «Deberíamos ser pioneros», ha lamentado. Pero no ha respondido a la pregunta, por lo que su amigo David ha querido responder por él: «Ya te lo digo yo. Le jode que la bebida no esté fresca».