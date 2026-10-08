¿Por qué Lilit Manukyan no está hoy en ‘Rueda la letra’? La explicación

Si hoy has puesto Rueda la letra y has echado en falta a Lilit Manukyan, no se trata de un despiste: la campeona de Pasapalabra se despidió ayer, miércoles 7 de octubre, tras perder en la ronda clasificatoria conocida como La oportunidad. Fran González sigue en el concurso, pero ya con un nuevo rival. En su puesto está ahora Raúl Fernández, un joven que se estrena en el mundo de los concursos de la televisión después de vencer a toda una ganadora del bote y a una de las rivales más temidas de El Cazador.

Así perdió Lilit: un empate y un desempate por la letra M

La salida de Lilit llegó tras 30 batallas con Fran González. En La oportunidad, Lilit empató a cinco aciertos con Raúl Fernández al terminar la primera vuelta. Para romper el empate, Carlos Sobera anunció una segunda vuelta con una regla muy simple: «Vamos a comenzar la segunda vuelta. En el momento en el que uno acierte… gana». Fue Raúl quien acertó la letra M, sumó su sexto acierto y se ganó el derecho a participar en el concurso.

Aunque se trata de un jarro de agua fría, lo cierto es que la armenia no estaba pasando por un buen momento y había perdido en la mayoría de sus enfrentamientos contra Fran, su rival en el programa. Pese a su salida, se marcha con un gran acumulado de 9.600 euros durante los más de 30 programas que ha permanecido en Rueda la letra.

Despedida con Sobera y su paso por el concurso

Carlos Sobera no ocultó su pena: «¡Cómo te puedes marchar y dejarme aquí solo! No va a ser lo mismo sin ti, quiero que lo sepas». Añadió: «Te vamos a recordar siempre, que lo sepas», y agradeció a Lilit su labor como madrina del programa. Raúl Fernández, por su parte, se presentó con un «Estoy que todavía no me lo creo» y dedicó la victoria a sus abuelos: «Muchas gracias por todo, os quiero mucho».

Lilit, natural de Ereván (Armenia), llegó a Rueda la letra como uno de los dos primeros concursantes del programa, junto a Fran González. Su fichaje tenía un valor simbólico: el 21 de noviembre de 2014 fue la primera persona no nacida en España en llevarse el bote de Pasapalabra, entonces en Telecinco, con 318.000 euros. Más tarde pasó por Saber y ganar, Atrapa un millón y fue cazadora fija de El Cazador desde 2020.

Qué pasa ahora en el concurso

Con la salida de Lilit, Fran González se enfrentará a un nuevo rival desconocido por todos. Para lograrlo, debe resolver las 25 preguntas de La Rueda. La cuantía del bote no consta en la información consultada.

Desde la redacción de Happy FM pensamos que la marcha de Lilit deja a Rueda la letra sin uno de sus reclamos después de conseguir robar un nombre mítico de la historia a Pasapalabra, aunque es cierto que no estaba dando un gran nivel y por eso pensamos que era mejor que dejase su puesto a otra persona que sí llegase mejor preparada. Nadie duda de su talento, pero seguro que en el futuro puede volver a demostrarlo.