Qué fue de Javier Estrada: de su paso por ‘Gran Hermano’ a ser presentador estrella en Chile

Dice el dicho que, a veces, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Una situación que vivió Javier Estrada en primera persona a los inicios de su carrera profesional. Y es que, como bien saben los espectadores de Telecinco, el catalán, de 49 años, se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la tercera edición de Gran Hermano. Mucho tiempo ha pasado desde entonces, de eso no cabe duda. Pero, aunque el participante se sumó a la edición en su semana 13 y fue expulsado a las puertas de la final, el éxito llegó a su vida.

Tal y como se ha podido saber, antes de participar en el concurso de Televisión Española, Javier Estrada se graduó en Administración y Dirección de Empresas. Además, se diplomó en Psicología por la Universitat Oberta de Catalunya. Todo esto compaginado con el tenis y sus intentos de iniciarse en la industria musical. Y es que, aunque ya sabía que formar parte de Gran Hermano le ayudaría a darse a conocer públicamente, jamás se imaginó que esto le cambiaría su vida por completo. De hecho, aunque no ganó y fue expulsado con un 60 %, su personalidad llamó la atención de productores televisivos en Chile.

Javier Estrada, estrella de la televisión chilena

Pocos meses después de concluir su aventura por Guadalix de la Sierra, Javier Estrada recibió una llamada del equipo de Canal 13. Este es uno de los canales más vistos de Chile, por lo que la llamada ya prometía una gran oportunidad. Y es que fue así como le propusieron concursar en La Granja VIP. Ante ello, el catalán no lo dudó dos veces y aceptó.

Javier Estrada convivió con rostros muy populares del país, pero su personalidad y carisma conectaron con la audiencia. Por ello, terminó convirtiéndose en el flamante ganador de la edición. Una victoria que, posteriormente, le ayudó a firmar contratos en programas juveniles como Doble T y Ziga Zaga. Una serie de proyectos con los que logró hacerse un hueco, poco a poco, en la industria televisiva chilena.

A principios de los años 2000, el ex concursante de Gran Hermano tuvo la oportunidad de capitanear otro proyecto televisivo: Granjeras. Fue así como se consolidó profesionalmente en el país. Pero, en España, también le surgieron muchos trabajos. Por ello, el catalán tuvo que compaginar su vida entre ambos países. Y es que, en nuestro país, presentó formatos como Al pie de la letra, en Antena 3, ¿Quién manda aquí?, en Televisión Española, y Contigo aprendí en Canal Sur. Todo ello sumado a otras apariciones.

Javier Estrada dio el salto al mundo de la actuación

Cuando Javier Estrada concluía su trabajo en España, regresaba a Chile. Eso sí, no solo presentó galas y programas. El comunicador dio el salto al mundo de la actuación y llegó a protagonizar casi 200 episodios en la serie Luna negra, en La 1. Asimismo, también actuó en Descarado y en C.L.A. No somos ángeles. Una carrera profesional que ha crecido a pasos agigantados y por la que se ha asentado en Santiago de Chile.

Eso sí, siempre regresa a España cuando un nuevo proyecto llama a su puerta. Por otro lado, en redes sociales como Instagram acumula más de 10.000 seguidores, pero ya no se muestra tan activo como antes. Sea como sea, lo que está claro es que la carrera profesional de Javier Estrada ha experimentado un cambio de 180º.