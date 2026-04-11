Qué fue de Duffy, la cantante de ‘Mercy’: su oscura historia

La industria de la música nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos talentos que nos han marcado a todos de alguna manera. Si hablamos de éxitos fugaces, el nombre de Duffy se nos viene, rápidamente, a la memoria. Para los que no la conozcan o no la recuerden, la artista se convierte en un auténtico fenómeno musical a principios de los años 2000, concretamente, en el 2008. Al presentarle al mundo el tema Mercy, su vida cambió por completo. Y es que poco tardó en tocar la cima del éxito en una industria tan complicada como la de la música.

En su piel, muchos artistas habrían aprovechado la fama y el tirón mediático. A pesar de todo, Duffy optó por lanzar un álbum en 2010 y, tras ello, desapareció de la esfera pública. Una ausencia que pilló a todos por sorpresa y que muchos no llegaron a comprender, pero no fue hasta el 2020 que se conoció el oscuro motivo de su partida. Una historia completamente desgarradora que la marcó para siempre a nivel personal. Realizamos un repaso de lo sucedido y qué ha sido de ella en pleno 2026.

La oscura historia de vida de Duffy

A través de sus redes sociales, la cantante quiso sincerarse con el mundo. De esta manera, a través de un comunicado, la cantante confesó que había sido víctima de un secuestro, violación y retención durante varias semanas. Unas fuertes e impactantes declaraciones donde detalló que había sido drogada el día de su cumpleaños. De hecho, indicó que la llegaron a trasladar a otro país y, durante mucho tiempo, estuvo bajo los efectos de sustancias.

«Me pusieron en una habitación de hotel y el responsable volvió y me violó», escribió. Asimismo, la cantante también quiso contarle lo vivido a un periodista de la BBC. Pues, después de mucho tiempo, había encontrado la fuerza para poder contarlo todo. «Estaba escondida, no hablaba con nadie. Permití que la violación se convirtiera en mi compañía», confesó. «Ahora puedo dejar atrás esta década, donde tiene que estar el pasado. Con suerte no habrá más preguntas de ‘¿qué le pasó a Duffy?’, ahora sabéis que soy libre», agregó.

Pero, tras contarle al mundo su historia, Duffy volvió a desaparecer. No fue hasta hace relativamente poco que volvió a tener presencia en las redes sociales. De hecho, apareció en un vídeo de TikTok de E.motion HQ, una banda de música británica que pretende encapsular la música de rave en Reino Unido. Asimismo, en pleno 2026, ella sigue alejada del mundo artístico, pero se ha anunciado que Disney+ ha confirmado la producción de un documental donde la galesa contará lo que vivió durante su ascenso a la fama.

Disney+ asegura que este será el retrato más completo de su historia. Pues, lo vivido la marcó tanto que sentía miedo de contar su historia y pedir ayuda. Un miedo paralizante donde siempre temió que, al contar todo, hubiera represalias. Por ello, consideró que lo mejor era alejarse de la vida pública y dejar su carrera como cantante.