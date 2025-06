Una de las producciones españolas más legendarias de la industria del entretenimiento es, sin lugar a duda, La que se avecina. La aclamada ficción suma 15 temporadas a sus espaldas y lo hace con cifras de audiencia completamente arrolladoras. Pero, como es bien sabido por todos, en series tan longevas de la pequeña pantalla siempre termina habiendo alguna baja por el camino. Actores como Pablo Chiapella, Jordi Sánchez o Eva Isanta han continuado imbatibles su andadura por la serie, pero no todo el mundo ha podido vivir lo mismo. Uno de ellos ha sido Antonio Pagudo, que dio vida al personaje de Javi en la producción.

Como bien saben los fans de La que se avecina, el actor abandonó la trama en el 2019. Una marcha que no dejó indiferente a nadie. De hecho, a día de hoy, su personaje sigue siendo muy recordado por los fans. Asimismo, por su parte, Antonio Pagudo continuó labrándose su carrera profesional y lo ha hecho participando en diversos proyectos. Pero, no ha sido hasta ahora que se ha revelado el motivo por el que habría abandonado la mítica serie de los hermanos Caballero. Además, ha revelado si habría alguna posibilidad de volver a incorporarse al elenco.

En una entrevista para VerTele, Antonio Pagudo ha confesado que su intención nunca fue abandonar La que se avecina. «Antes de incorporarme a la última temporada (La 12), la productora propuso unos cambios en el contrato, yo no estaba de acuerdo y al final acabó todo así», confesó. Asimismo, el actor se ha sincerado y ha admitido que intentó llegar a un acuerdo para no tener que tomar medidas drásticas, pero no hubo manera.

«Hicimos todo lo que pudimos, pero no hubo manera. Cambiaron la forma de trabajar», agregó. El artista, a pesar de los años transcurridos, no pudo evitar mostrar su pesar por haber tenido que dejar la serie. «Ni yo ni los espectadores merecíamos esto», señala. Y es que, su decisión de alejarse de La que se avecina fue tajante.

¿Regresará Antonio Pagudo a ‘La que se avecina’?

Desde que se marchó de la producción, La que se avecina ha sumado tres temporadas más. Numerosos capítulos donde no se ha vuelto a ver al que fue marido de Lola. De hecho, no ha podido disfrutar del cambio de vecindario. Pues, como es sabido por los seguidores de la serie, los personajes se han mudado a Contubernio 49.

En dicho encuentro con el citado medio de comunicación, el actor se sinceró respecto a un posible regreso de su personaje a la trama. «Ellos tienen clarísimo lo que quiero, lo que pido y lo que necesito, que era como llevábamos haciendo estos once años. Pero esto no depende tanto de mí como de que ellos quieran», indicó sin filtros. Unas palabras con las que ha dejado claro que esa decisión, por mucho que lo ansíen los fans, no depende únicamente de él.