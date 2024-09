‘La Promesa’: ¿se emitirá un nuevo capítulo de la serie hoy, martes 3 de septiembre?

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Eso es algo verdaderamente innegable! El pasado lunes 2 de septiembre pudimos disfrutar del capítulo 414 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores pudieron ser testigos de cómo el Marqués de Luján no ha dudado un solo segundo en enfrentarse, como nunca, a Lorenzo. Y todo por haberse entrometido en su matrimonio. Además, Alonso trata por todos los medios de hablar con Cruz para aclarar las cosas de una vez por todas pero, a pesar de los esfuerzos, no logra su cometido. ¡Y es algo que le enfada y le preocupa a partes iguales!

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Catalina continúa defendiendo a Pelayo, mientras que Manuel le hace saber que está profundamente preocupado por la relación de los Marqueses de Luján. Es el momento de unir fuerzas para tratar de solventar la situación a la mayor brevedad posible. Todo ello mientras Martina ha querido presentar a Julia a sus primos. El nuevo rostro que aparece en palacio se muestra profundamente interesada en la experiencia de Curro en la guerra. ¡Quiere saber todos los detalles sobre este asunto! Tras ocuparse de Pía, que también es conocedora de su relación con Jana, a Manuel no le queda más remedio que mover ficha: ha hablado con el nuevo sacerdote para casarse con la doncella a la mayor brevedad posible. Petra evita encontrarse con Teresa al saber que ha conseguido trabajo para su marido tras la marcha de Salvador de palacio. Pía se ve sorprendida tras recibir una inesperada visita.

¿Se emitirá un nuevo capítulo de La Promesa hoy, martes 3 de septiembre?

La respuesta es no. De nuevo, RTVE ha decidido prescindir de la emisión de La Promesa para dar paso a La Vuelta. Los espectadores de La 1 de Televisión Española tendrán la oportunidad de ver, en directo, la Etapa 16 que nos llevará desde Luanco hasta los Lagos de Covadonga. Una emisión que durará, aproximadamente, hasta las 17:30 horas. Si todo va según lo previsto y la etapa no se alarga en exceso, podremos disfrutar de un nuevo episodio de La Moderna. Lo que es seguro es que, a partir de las 18:30 horas, veremos una nueva entrega de El Cazador Stars.

Por lo tanto, una vez más de las tantas que llevan este verano, este martes 3 de septiembre se cancela la emisión de La Promesa. Es cierto que se debe a algo inusual, pero normal dadas las circunstancias. Al fin y al cabo, en estas semanas, La 1 de Televisión Española ha dado paso a la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y, ahora, La Vuelta. Tocará esperar a que la emisión de la serie diaria vuelva a la normalidad. ¡No queda otro remedio!