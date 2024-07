‘La Promesa’, capítulo 389: Petra no duda en amenazar al Conde de Ayala

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 388 de la exitosa serie diaria La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo el rumor de que Pía ha fallecido ha empezado a extenderse por el pueblo. Petra ha tomado la firme decisión de hacer de las suyas al llamar a Gregorio para comunicarle que cree que la joven, en realidad, está viva.

Catalina confiesa a Simona que se ha dado un beso con Adriano y que su relación con él poco a poco va tomando forma. Juana logra que Martina, finalmente, tenga papel y lápiz para poder conseguir su objetivo de sorprender a Curro a través de una emotiva carta. Vera ha desvelado a Lope que Santos está chantajeándola desde hace un tiempo y es incapaz de enfrentarse a él.

Jana propone una colecta con el objetivo de recaudar la cantidad de dinero que Virtudes necesita para recuperar, de una vez por todas, a su hijo. Petra pide perdón a sus compañeros de trabajo al verse incapaz de entenderse con Ricardo mientras que la Marquesa de Luján continúa sufriendo muchísimo al no tener noticias de Manuel.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 389 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo el enfrentamiento entre el Conde de Ayala y Petra frente a la Marquesa de Luján hace que el ama de llaves acabe conteniéndose. Esto no impide que acabe impidiendo al Conde.

Rómulo se acerca, poco a poco, a Santos. Parece que no todo está perdido para el joven. La decisión de ayudar a Virtudes ha llegado a oídos de la joven, por lo que no puede evitar mostrarse profundamente agradecida con todos y cada uno de sus compañeros. La Marquesa de Luján continúa inquieta y no duda en pagarlo contra varios de sus invitados.

Jana también está tremendamente inquieta y, para calmarla, María Fernández se ha ofrecido a buscarle un vaso de leche en mitad de la noche. Es entonces cuando descubre algo que le deja verdaderamente sin palabras e impactada. Llegan nuevos y sorprendentes cambios. No te pierdas los próximos capítulos de la exitosa serie diaria La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.