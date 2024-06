‘La Promesa’, capítulo 376: Lope sufre un preocupante desvanecimiento

La Promesa, con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 375 de la exitosa serie diaria La Promesa. De esta forma, somos testigos de cómo el cisma entre Simona y Virtudes, dadas las circunstancias, sigue presente. Por lo tanto, la cocinera trata por todos los medios de propiciar un acercamiento con su hija con la esperanza de dejar, de una vez por todas, lo malo atrás.

Petra no puede evitar estallar al descubrir que el resto del servicio está organizando un nuevo homenaje a Pía. Así pues, hace todo lo que está en su mano para frenarlo antes de que sea tarde. Catalina da el paso de escribir una carta a Adriano, lo que provoca un giro absolutamente radical en sus vidas.

Lorenzo sigue dando vueltas a lo que ocultan María Antonia y Alonso. Por lo tanto, con el objetivo de encontrar respuestas, hace un nuevo y sorprendente acercamiento con ella. Finalmente, Lope ha confesado a Vera que tiene serios problemas de dinero. La mala vida que está llevando empieza a traerle serios problemas de salud.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 376 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Lope sufre un preocupante desvanecimiento. Es por eso que Jana, Vera y Salvador deciden unir fuerzas para volcarse, al máximo, en su recuperación. Entre otras cuestiones, deciden cubrirlo para que nadie se dé cuenta de que no está trabajando.

El Marqués de Luján ha dejado claro a María Antonia que no está enamorado de ella, por lo que la mujer se queda tremendamente destrozada. Lorenzo no tarda en aprovechar la ocasión para desplegar sus encantos ante la Marquesa y María Antonia. Esta última, dadas las circunstancias, no tarda en mostrarse profundamente receptiva.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Virtudes da un toque de atención a Candela por haber dado a conocer su gran secreto. Ésta, lejos de quedarse de brazos cruzados, le reprocha el enorme daño que esta situación está haciendo a su madre. Jana tiene un fortísimo enfrentamiento con Petra mientras que Margarita discute con su hija con el incidente del bonsái del Conde de Ayala.