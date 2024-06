‘La Promesa’, capítulo 371: los golpes de Lope, al descubierto

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 370 de la exitosa serie La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jana, finalmente, parece haber confirmado la peor de las noticias respecto a Pía. Así pues, esta noticia no tarda en extenderse por palacio aunque, eso sí, con cierta discreción.

Con enorme tristeza, en servicio del palacio de los Marqueses de Luján se ve en la obligación de acatar las órdenes de Alonso. Y todo para evitar que los rumores se propaguen a una mayor velocidad. Margarita y Ayala siguen adelante con su relación, pero Martina acaba arremetiendo contra el Conde frente a todos. ¡La situación es insostenible!

Lejos de que todo quede ahí, la relación entre Adriano y Catalina avanza por momentos, mientras que María Fernández está tremendamente afectada después de que Petra haya destruido todas y cada una de sus notas para el libro. Virtudes tiene un fuerte enfrentamiento con su madre tras enterarse que ha estado visitando a su hijo.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 371 de La Promesa. El servicio y los señores están consternados con lo ocurrido con Pía. Todo ello mientras la bofetada de Martina al Conde de Ayala ha supuesto un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos.

Es más, esto ha provocado que Cruz y Margarita no hayan dudado en dar un toque de atención a la joven tras ese impulso. El Conde se niega en rotundo a dejar a un lado su plan, mientras que María Antonia empieza a sentirse mal por haberse animado a besar al Marqués de Luján. ¡Es algo que no puede evitar! Presionada por Santos, Vera ha confirmado a Ricardo que el episodio de violencia del que fue testigo no fue nada más que algo «de pareja».

Pero nada más lejos de la realidad. Adriano y Catalina han decidido reconciliarse, hasta que un inapropiado comentario del joven vuelve a separarles. Tadeo hace una advertencia a Catalina: debe cambiar, cuanto antes, de actitud. Rómulo acaba descubriendo los numerosos golpes que tiene Lope, por lo que no tarda en pedirle explicaciones.