‘La Promesa’, capítulo 317: Alonso, dispuesto a desvelar a Curro todos los detalles de su pasado

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 316 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Manuel y Abel han sido protagonistas de un duro enfrentamiento. Es más, el médico se muestra dispuesto a confesar a la Marquesa de Luján todos los detalles del romance que su hijo mantiene con Jana.

A pesar de todo, Abel recapacita y promete guardar silencio. Eso sí, lo hace si cumplen con su parte del trato: no seguir investigando su vida. Virtudes, por su parte, ha dado a conocer que ha tenido una fortísima discusión con Norberta y Antoñito. Esto ha servido a la joven para llegar a una conclusión: prefiere quedarse en palacio con su madre.

En cuanto a Catalina, hemos visto cómo no ha dudado un solo segundo en pedir permiso a su padre para poder casarse con el vestido de novia de su madre. Él se muestra emocionado y no duda un solo segundo en aceptar. La joven procede a reunirse con su tía Margarita y su prima Martina. Algo que no va a sentar nada bien a la Marquesa de Luján.

¡Buenos días #Promisers! Hoy, en #LaPromesa ➡ Alonso habla a Curro de una mujer del pasado

➡ Lorenzo presiona a Pelayo para entrar en el negocio de las armas A las 17:30h en @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/icd9RGr0y6 pic.twitter.com/YQPj3W2Jnp — La Promesa (@lapromesa_tve) March 15, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 317 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Alonso parece mostrarse realmente dispuesto a contarle a Curro todos los detalles de su pasado. Es entonces cuando le habla de una mujer anónima que se convirtió en su principal apoyo cuando murió su prima esposa, doña Carmen.

Por lo tanto, parece que para Jana y Curro no hay más dudas: esa mujer se trata de su madre. Lorenzo, por su parte, no duda un solo segundo en presionar a Pelayo para entrar en el negocio de las armas. Ese es el precio a pagar para guardar ese secreto, ahora que está a punto de celebrarse su boda con Catalina.

Lejos de que todo quede ahí vemos cómo doña Pía, tras insistirle mucho, accede a entrevistar a Virtudes para formar parte del servicio de palacio. Candela y Simona deciden unir fuerzas para aleccionar a la joven, aunque nada sale como esperaban. Manuel y Jana tienen miedo de que, a pesar de lo pactado, Abel cuente a los Marqueses los detalles de su relación.

El heredero de los Luján ha trazado un nuevo plan, pero todo acaba siendo un desastre. Todo ello mientras Salvador ha acabado malinterpretando el origen de la enemistad entre María y Vera. Por lo tanto, acaba metiendo la pata hasta el fondo al sugerir a su prometida que todavía sigue profundamente enamorada de Lope. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.