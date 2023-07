Post Malone presenta ‘Austin’ su esperado nuevo álbum de estudio

Después de más de tres años sin lanzar nuevo disco, Post Malone está de vuelta. Este viernes 28 de julio, ha visto la luz Austin, el nuevo trabajo discográfico del artista. Un disco muy esperado por todos sus fans, que ya se ha convertido en todo un éxito en las plataformas digitales.

Austin se trata de un trabajo que trata de poner en orden el desorden emocional al que canta Post Malone, a través de un total de 17 canciones, que son relato de su día a día mientras componía el álbum, uno de sus trabajos discográficos más personales hasta la fecha.

El artista estadounidense ha vuelto a conseguir un éxito arrollador una vez, siendo uno de los discos más exitosos de lo que va de año, que demuestra que los fans de Post Malone tenían muchas ganas de escuchar su nuevo proyecto discográfico.

Tal y cómo explicó Post Malone en una entrevista reciente para Billboard, Austin es un disco con el que quiere mostrar quién es realmente y cuáles son sus emociones. “Este disco tiene vida propia”, confesó durante la entrevista con el citado medio.

De esta forma, se trata de un disco con más canciones que sus anteriores trabajos discográficos, que trata sobre la vida del artista, sus emociones y los altibajos que ha tenido a lo largo de estos años. Un disco muy personal, donde el artista se ha dejado la piel.

Un álbum que cómo era de esperar, no ha tardado en convertirse en todo un éxito tanto en las plataformas digitales, donde ya ha escalado a los primeros puestos de las listas de éxitos de todo el mundo, como en YouTube, donde se ha colado en las tendencias de la plataforma. Sin duda, Post Malone ha vuelto por la puerta grande.

Due to blood circulation concerns, I will be retiring the current lineup into the Hall of Bracelets. The World Bracelet Conglomerate will be accepting new entries as of show in Charlotte. We hope you understand, and I love y’all so much 🥹🍻💕let’s fucking rock!!!!! pic.twitter.com/Cdda19pqSm

— Post Malone (@PostMalone) July 27, 2023