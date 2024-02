«Se ha vuelto raro ‘El Hormiguero’»: Plex sorprende al hablar de la masturbación con Motos

El Hormiguero ha recibido por primera vez a Yo Soy Plex, el youtuber de mayor éxito del momento que está terminando su segunda vuelta al mundo. Además de contar sus aventuras con sus amigos y su polémica con Frank Cuesta, el invitado tuvo que hablar de un tema tan controvertido como la masturbación.

Se trata del creador de vídeos español de más éxito del momento, aunque hay que tener en cuenta que muchos de los más famosos abandonaron la plataforma para mudarse a Twitch. Nada más comenzar, explicó que era muy raro estar rodeado de cámaras porque él está «acostumbrado a a grabar solo con dos cámaras, siempre la llevo en el bolsillo porque no sé lo que puede pasar».

Pese a dedicarse al mundo audiovisual, lo cierto es que ha reconocido que desde que se independizó no ha vuelto a ver la tele. Pese a reconocer su desconocimiento absoluto del medio se ha atrevido a decir que su trabajo «es algo parecido» al que hace Pablo Motos y su enorme equipo cada noche.

Para los que no le conozcan, su trayectoria en el mundo de internet arrancó publicando en YouTube vídeos con trucos de Fortnite y bromas, pero su gran crecimiento le ha llegado con su actual proyecto. «Estamos dando la vuelta al mundo en 85 días, eran 80, pero subió a 5 por una penalización. Hoy es el día 84», ha contado.

Aunque el suyo no es un equipo de cientos de personas como el de El Hormiguero, Yo Soy Plex no va solo a estos viajes. Está acompañado de un cámara, un editor de vídeo y su vecino, que «estaba en casa el día que planeábamos la vuelta al mundo» y al que decidieron invitar al verle con «cara de pena».

Pero en los vídeos del invitado no solo hay paisajes, también organizan sorprendentes retos como el de aguantar más tiempo sin masturbarse, algo que al presentador interesó bastante. «Lo fallamos todos», ha reconocido el creador de contenido ante las risas del plató.

Pero ahí no quiso acabar el asunto, ya que el valenciano ha seguido preguntándole por un vídeo inspiracional que vio para dejar de masturbarse. «Se puso raro El Hormiguero», ha reaccionado Plex al comprobar que este seguía siendo el tema. «Me vi un vídeo del típico hombre fuerte, un businessman, que decía que no tenías que hacerte la paja. Lo probé y me siento mejor sin la paja».

Su polémica con Frank Cuesta

Hace un año se convirtió en noticia por culpa de un vídeo en el que aparecía con una capibara -un animal parecido a un castor- y por el que recibió muchas críticas. «No lo hice con maldad, lo hice por desconocimiento. No es ilegal tenerlas en casa aquí en España, ojalá lo sea. Lo hice y estuve a punto de no subirlo, pero con la presión de subir un video cada día, lo subí», ha reconocido.

Aquello llegó a ojos de Cuesta, que le dedicó un vídeo criticándole y dejándole claro que lo que estaba haciendo no era bueno para el animal y le terminó invitando a su santuario de animales en Tailandia. «Fui, estaba supernervioso, fue como cuando un padre te regaña y te dio un tirón de oreja», ha dicho.

Aquella experiencia le sirvió como un gran aprendizaje sobre la vida y su profesión como youtuber: «Me ayudó mucho para entender que con mis vídeos influencias y llegas a la gente. Yo lo hacía por mero entretenimiento. Fue entender que hay un montón de chavales que a lo mejor quiere hacer lo mismo o aprender conmigo».