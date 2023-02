Pink habla sobre las dificultades de compaginar la maternidad con su carrera musical

Pink continúa disfrutando del éxito de Trustfall, su nuevo disco. La artista estadounidense publicó el pasado 17 de febrero su nuevo trabajo discográfico, un álbum que ya se encuentra entre los primeros puestos de las listas de ventas de todo el mundo.

El éxito acompaña a la artista estadounidense prácticamente desde los comienzos de su carrera en la música, no obstante, en la última década, Pink ha tenido que compaginar su carrera con la maternidad. En su entrevista con Zane Lowe para Apple Music, la artista se ha sincerado sobre este reto.

En la entrevista, Pink explica que para ella es de vital importancia el hecho de no haber renunciado a tener una familia por su carrera. El hecho de haberse convertido en madre le ayudó a entender el mundo, aunque confiesa que todo el mundo le decía que no sería fácil compaginarlo.

One of the best chats I’ve ever had. This beautiful man @zanelowe does his homework! #TRUSTFALL @AppleMusic https://t.co/QZIrcC0Pqt pic.twitter.com/DrVcdbjZlW

— P!nk (@Pink) February 16, 2023