‘Pesadilla en el paraíso’: Pipi Estrada y José Antonio Avilés protagonizan un tenso cara a cara

Telecinco emitió este domingo una nueva entrega de el debate de Pesadilla en el Paraíso. Un programa en el que José Antonio Avilés hizo su entrada en el plató como último expulsado del reality, para enfrentarse a las críticas de los colaboradores sobre su paso por el concurso.

Sin embargo, antes de nada José Antonio Avilés tenía que abordar un tema más polémico: la información que dio en una gala sobre un piso vendido por Pipi Estrada y que debía investigar Terelu Campos. Y nada más llegar, el colaborador se encontró en plató con Pipi y con Teresa Viera, la madre de Borja Estrada.

Antes de nada, Avilés se dirigió a Teresa Viera para disculparse por el momento que vivió el día que se estrenaba en un plató de televisión, día en el que el colaborador brotó contra Borja Estrada contando en directo una confidencia que le había hecho su compañero, para vengarse por haberle nominado.

Pipi responde a Avilés: «Estoy limpio, pueden sacar los vídeos que quieran» 👨‍🌾 #PesadillaDebate3

🔵 https://t.co/XoOEwFKBhM pic.twitter.com/voN2yskvXG — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) January 30, 2023

«Yo no sabia que tú te encontrabas en plató y cuando salgo del reality me cuentan que yo cuento, lo que su hijo cuenta, y que usted se queda ‘en shock’. Sé lo que es que una madre te tenga que defender. Quiero pedirle disculpas a usted porque haya tenido que pasar ese trago», dijo Avilés dirigiéndose a la madre de Borja Estrada.

Más tarde llegó el momento de abordar la polémica y el primero en hablar fue Pipi Estrada. El colaborador afeó el gesto de Avilés expresando que «hay burros permanentes y burros transitorios». Para Pipi, José Antonio Avilés no ha dejado atrás su pasado y sigue siendo el mismo mentiroso.

«Lo único que digo es una cosa. Quien habla de la venta del piso con Maite Galdeano es tu hijo, no soy yo. Yo lo único que le pregunto a tu hijo es si su padre participa y él confirma. El que se confunde o no es tu hijo», expresó Avilés.

Pipi Estrada no le permitió a Avilés sus amenazas. «Estoy limpio», dijo el colaborador quitándose la chaqueta como metáfora. El colaborador aseguró que si no había pagado antes era porque se no se le había reclamado y añadía que le queda muy poco por pagar de la deuda con Terelu Campos.