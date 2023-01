‘Pesadilla en el paraíso’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

Este jueves Telecinco regresó con una nueva entrega de Pesadilla en el Paraíso. Durante la gala, conducida por Carlos Sobera desde plató y por Nagore Robles desde la granja, se conoció el nombre del segundo expulsado de la edición.

Tras la expulsión de la semana pasada, donde la audiencia decidió que el concurso de Begoña llegase a su fin, esta vez fueron Maite Galdeano y Kiko Jiménez los que se pusieron en manos de la audiencia. Suegra y yerno se jugaban su continuidad en el programa, y finalmente los espectadores decidieron que Maite se convirtiera en la segunda expulsada.

El duelo protagonizado por Maite Galdeano y Kiko Jiménez estuvo muy ajustado. Ambos concursantes protagonizaron porcentajes muy igualados durante estos días. Sin embargo, finalmente la audiencia se decantó por la de Pamplona.

La audiencia ha decidido que Kiko continúe en la granja 🌾 #PesadillaParaíso3

Muy apenada por tener que abandonar el concurso tan pronto, Maite Galdeano aceptó su expulsión con deportividad y deseó lo mejor a Kiko, quien espera que llegue lo más lejos posible en el concurso. Además, antes de abandonar la granja dedicó unas palabras a su yerno.

«Me voy con buen sabor de boca, he disfrutado, me esperaba el resultado. Me da mucha pena, pero tengo muchas ganas de ver a mi gente, me voy feliz», expresó. Kiko Jiménez, por su parte, también dedicó unas palabras a su suegra: «Me da pena porque hemos hecho muy buen equipo, hemos sido un buen tándem».

Por otro lado, antes de abandonar la granja, como expulsada tuvo el privilegio de nominar a un compañero directamente. Y tras exponer sus argumentos decidió nominar a José Antonio Avilés, con quien no tuvo demasiado feeling durante estas semanas de convivencia en la granja.